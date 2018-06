Falló el maquinista

La persona que perdió la vida en el choque del pasado miércoles en El Sueco era el conductor de la locomotora impactada por el tren que, con dirección norte-sur, no atendió la orden de detenerse.Desde Guadalajara, donde está el centro de mando que da las instrucciones al Sistema Ferroviario Mexicano, se dio la orden a la locomotora 4185 para que se detuviera. No atender la instrucción costó la vida de José Trinidad Chaparro Saldaña, el maquinista de la locomotora 3113 que viajaba con destino a la frontera y que se estrelló a la altura del kilómetro 127+500 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.Según explicaron fuentes de Ferromex, la empresa está a la espera de analizar la caja negra de ambas locomotoras para determinar la razón por la que el maquinista del tren 4185 no detuvo la marcha para posteriormente desviarse hacia un ladero para dejar libre el paso al otro ferrocarril, ya que, explicaron, en el Sistema Ferroviario Mexicano existe únicamente una vía de paso, a diferencia de otras redes como la de Estados Unidos.“El tren que iba de Ciudad Juárez a México no respetó las indicaciones. Tuvo que haberse esperado a que pasara el otro tren, viajaba en el límite de 78 kilómetros por hora. El otro, que iba de sur a norte, iba a 42 kilómetros por hora”, detalló.De acuerdo con Benjamín Alemán, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Ferromex entregará en un lapso de 10 a 60 días un informe técnico en el que se detalle el error humano que llevó al maquinista del tren 4185 a no detener su marcha.Con cuatro locomotoras volcadas y otras cuatro más averiadas, además de daños en la plataforma de los vehículos, explicó Alemán Castilla está pendiente todavía la cuantificación del deterioro, de lo que dependerá la rapidez con que Ferromex entregue el informe.La madrugada del miércoles, alrededor de las 01:30 horas, los dos trenes chocaron en la vía del ferrocarril línea A Distrito Moctezuma en la comunidad de El Sueco, provocando la muerte del operador Chaparro Saldaña y que otros cinco miembros de la tripulación resultaran heridos.El funcionario agregó que, a diferencia del transporte de pasajeros, en la red de trenes de carga no existen sistemas automatizados que garanticen frenos y medidas de emergencia cuando no se respetan las instrucciones vertidas por el centro de mando.A pesar de ello, refirió Alemán, los choques entre locomotoras no son incidentes más recurrentes. Según la información del último Reporte de Seguridad del Sistema Ferroviario Mexicano, el 38 por ciento de los siniestros del SFM están relacionados con fallas en procedimientos de operación y tránsito de los trenes, mientras que el 44 por ciento son causales ajenas al ferrocarril y el resto, 18 por ciento, son casos de fugas, derrames, incidentes y obstáculos que obstruyen el paso del transporte.Únicamente en el primer trimestre de 2018, en Chihuahua ha habido 3 incidentes ferroviarios y solo uno de ellos atribuible a errores en la operación.