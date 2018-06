Desaparecen enfermeros

Chihuahua— Cuatro personas de 18 a 22 años desaparecieron en la ciudad de Parral en el lapso del domingo al lunes pasados; según se estableció, tres de ellos –dos mujeres y un hombre– son pasantes de Enfermería y originarios de Jiménez, quienes prestaban su servicio social en el Hospital de Ginecoobstetricia de la región parralense, mientras que la cuarta víctima, una mujer de 18 años, presuntamente es originaria de la capital del estado y madre de un bebé.De acuerdo con versiones ciudadanas que circularon ayer en Parral, al menos tres fueron ‘levantados’ por varios hombres armados que irrumpieron en su domicilio; sin embargo, esa información no fue confirmada por las autoridades.Además de interponer el reporte de desaparición ante la Fiscalía Zona Sur, familiares de los afectados difundieron la pesquisa a través de la red social de Facebook.Así se precisó que Sigrid Casandra Díaz Huerta y Oswaldo Galván Gutiérrez fueron vistos por última vez el lunes pasado, después de concluir su turno laboral en el nosocomio, a donde según el personal médico, acudían desde hace meses como pasantes.Después de salir del hospital se perdió el rastro de ellos, lo que generó que familiares y amigos difundieran su desaparición en las redes sociales.Previo a ello, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, desapareció también Mayra Guadalupe Mendoza Adame, de 21 años, también enfermera, por cuya ausencia –según confirmó la Fiscalía– no se ha interpuesto reporte alguno.A decir de personas allegadas al caso, la cuarta persona cuyo paradero se desconoce es “Merari”, quien atendió un llamado de Mayra alrededor de las 2 de la madrugada del lunes, ya que supuestamente la invitó a una fiesta y luego pasó por ella. Nunca regresó.Acorde con los informantes, Merari, de 18 años, viajó el sábado a Guachochi y regresó la tarde del domingo a Parral, donde residía de manera permanente en un departamento habitado por ella y dos menores de edad (una hermana y su hijo).El reporte de desaparición de Merari se interpuso en Jiménez por el padre de su hijo, quien permanecía con el menor desde el viernes previo. Trascendió que la mujer trabaja como asistente en una oficina y apenas un mes antes había conocido a Mayra, con quien empezó a salir a fiestas. Se desconoce si existía alguna relación de amistad con Sigrid y Oswaldo.La Fiscalía Zona Sur informó que a partir de la madrugada del miércoles pasado se inició con la búsqueda, incluso antes de que los familiares interpusieran el reporte oficial ante la Unidad de Personas Ausentes.En entrevista vía telefónica, el doctor Federico Hidalgo, director del Hospital de Ginecoobstetricia en Parral, dijo que los tres pasantes hacían su servicio social desde hacía algunos meses (sin especificar cuántos) y que pertenecían a la Escuela de Enfermería “José Pablo Meouchi”. De su desaparición se percataron cuando tomaron nota de la inasistencia.“Nos dimos cuenta de que no habían venido, nada más, y después por los familiares”, dijo el galeno y agregó que más tarde habló con la jefa de enfermeras, quien le informó no tener ningún reporte por mala conducta o incumplimiento de los pasantes.“Me entrevisté con la jefa de enfermeras y la información que tenemos es que son jóvenes trabajadores, cumplidos, dispuestos a colaborar y nunca faltaron a trabajar. Es una cosa terrible lo sucedido y como sociedad es peor todavía. Es un desorden social el que tenemos, éstas son situaciones que no deben ocurrir, es terrible lo que está pasando”, dijo el entrevistado, y agregó que esperan que las personas aparezcan lo más pronto posible.La Fiscalía General del Estado (FGE) no contaba –hasta el día de ayer– con un móvil en la desaparición de los enfermeros identificados como Sigrid Casandra Díaz Huerta, Oswaldo Galván Gutiérrez y Mayra Guadalupe Mendoza Adame, registrados en dos hechos distintos los días 27 y 29 de mayo pasado, todos originarios del municipio de Jiménez pero con residencia en un mismo domicilio en Hidalgo del Parral y quienes fueron privados de la libertad por grupos de hombres armados.El portavoz de la dependencia, Carlos Huerta Múñoz, informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AE), eran quienes efectuaban las indagatorias y donde sólo recibieron el pasado miércoles las denuncias por desaparición de las dos primeras personas, en este caso por familiares de Sigrid Cassandra y de Oswaldo, de 21 y 22 años, respectivamente.A la desaparición de Sigrid, Oswaldo, Mayra y Merari, se suma el 'levantón' que se presume ocurrió a Julio César Z. J., de 25 años, quien habría sido privado de su libertad la madrugada del miércoles pasado en la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Parral.Según trascendió, hasta el lugar llegaron sujetos armados y encapuchados, quienes lo subieron a la fuerza a un vehículo para luego huir con rumbo desconocido. El hecho se habría reportado cerca de la una de la mañana de ese día.La lista de víctimas recientes agrega a Alejandro Fernández Villa, de 16 años, desaparecido el 6 de marzo en la colonia Almaceña de la misma ciudad y localizado sin vida, 43 días más tarde en la carretera rumbo a Guadalupe y Calvo.Alberto Esparza Muñoz, de 20 años, desapareció desde el 1° de abril de este año, cuando regresaba a casa después de pasar un fin de semana con su familia en Camargo.

