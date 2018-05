Arman cateo por 10 horas en vivienda de duartista

Elementos de la Policía Ministerial revisaron ayer en la ciudad de Chihuahua durante diez horas recámaras, cajones, lavandería e incluso el techo de la casa de Sofía Duarte Grajales, sobrina del ex gobernador César Duarte Jáquez y esposa del ex director de Administración de Hacienda del Estado, Gerardo Villegas Madriles.La orden de cateo fue otorgada por el juez de Control Alejandro Legarda, que lleva la acusación por peculado agravado que desde 2017 mantiene preso a Villegas Madriles y al ex director de Adquisiciones de la misma secretaría, Enrique Antonio Tarín García.De acuerdo con la familia de Duarte Grajales, la intervención inició alrededor de las 9:40 horas de ayer, cuando una docena de unidades de la citada corporación llegó a la casa ubicada en la colonia Cumbre, en el poniente de aquella capital, e inició una “minuciosa” revisión en búsqueda de joyas, obras de arte o dinero.“Están metiendo mano en el contenido de los cajones”, dijo Eduardo Duarte Grajales, hermano de la propietaria.Alejandro Rojas, abogado de la familia, agregó ayer por la tarde que, hasta ese momento, los elementos habían asegurado sólo “once documentos” que calificó de irrelevantes. “(Es) papelería donde están escritas algunas cantidades. Se desconoce quién la escribió”, dijo.Los entrevistados agregaron que fue sólo después de la llegada de los medios de comunicación que los agentes permitieron el ingreso del abogado de Duarte Grajales a la propiedad, en la que se encontraba sola con una trabajadora de limpieza.Junto con Tarín y Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, Villegas es uno de los principales detenidos por la investigación de corrupción y desvío de recursos públicos al Partido Revolucionario Institucional.También ayer, mientras se realizaba el cateo, un tribunal de control en aquella capital dictó otro auto de vinculación contra Villegas Madriles, por el desvío de dos millones 240 mil pesos de recursos públicos.“La representación social determinó que el desvío se efectuó por órdenes del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, en favor del entonces diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, como pago por haber votado a favor de la bursatilización de remanentes carreteros”, informó el Gobierno estatal.“Para ello, se fingió un dictamen de excepción a la licitación pública y un acta de adjudicación directa, así como el contrato SH/AD/001/SGG/2016, que fue pagado a través de cinco transferencias bancarias entre los meses de agosto y septiembre de 2016”, agregó el reporte. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.