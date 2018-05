Chihuahua—Dos exfuncionarios del gobierno de César Duarte recibieron ayer nuevas vinculaciones a proceso penal por presuntos desvíos.En el caso del exdirector del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, Antonio Enrique Tarín García, recibió ayer la séptima vinculación por el delito de peculado agravado, ésta última por el supuesto desvío de 20 millones de pesos en la pasada administración estatal.La jueza de Control María Guadalupe Hernández encontró elementos suficientes, dentro de la causa penal 1232/2018, para acumular el juicio en su contra.Tarín ya ha sido el vinculado a proceso por las causas penales 1260/2017, 2289/2017, 1841/2017, 2675/2017 y 2159/2017, todas por el delito de peculado agravado, así como la causa penal 24/2018 del fuero federal por el presunto desvío de 250 millones de pesos.En la audiencia celebrada ayer en la sala Tres del Centro de Justicia, el Ministerio Público estableció que el inculpado, en contubernio con diversos exfuncionarios y personas externas a la administración pública, concertó y llevó a cabo la distracción del recurso estatal entre octubre de 2015 y agosto de 2016.Este desvío presuntamente lo realizaron a través de la simulación de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales de asesoría en imagen institucional para el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, la Coordinación de Comunicación Social y la empresa “Guzmán y Cedillo Asociados S. C.”Para ello supuestamente se simuló un dictamen de excepción a la licitación pública y un acta de adjudicación directa, documentos que fueron signados por Tarín en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones.Asimismo se realizó el contrato SH/AD/007/DA/ 2016 con la citada empresa, la cual nunca prestó los referidos servicios, estableció la FGE.El pago del contrato simulado se efectuó el 26 de mayo de 2016 a través de la cuenta número 65501568637 del banco Santander, con lo cual se materializó el desvío de los 20 millones de pesos, en perjuicio de la hacienda estatal.Por otra parte, la jueza de Control Delia Valentina Meléndez Olivas dictó ayer auto de vinculación a proceso en contra del exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, por la presunta comisión de un desvío de 2 millones 420 mil pesos, que supuestamente le fueron entregados al exdiputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, como “pago” por su voto en el Congreso del Estado a favor de la bursatilización por 6 mil millones de pesos en el año 2016.La audiencia, dentro de la causa penal 1841/17, se realizó en la sala oral número Uno, donde no estuvo presente el inculpado, sólo sus representantes legales.En la nueva acusación, la agente del Ministerio Público leyó varias declaraciones de funcionarios, exfuncionarios y testigos con identidad reservada en las que se detalló como presuntamente el exgobernador César Duarte convino con el ex diputado local Fernando Reyes el pago de 2 millones 420 mil pesos a cambio de su voto a favor de la bursatilización de remanentes carreteros por 6 mil millones de pesos, los cuales serían extraídos del erario estatal mediante un proceso de simulación de contratos.De acuerdo con la testimonial de estas personas, el exmandatario mantenía una cercanía permanente con los diputados del Congreso a fin de que respaldaran todas las iniciativas enviadas por el Gobierno del Estado, a cambio de apoyos económicos.Asimismo se detalló que una vez convenido el pago, Duarte Jáquez y Reyes Ramírez acordaron que el monto referido sería extraído del erario estatal mediante la simulación de un contrato que justificara la salida del dinero, por lo que el gobernador pidió a Jesús Olivas, exdirector de Egresos; Gerardo Villegas, exdirector de Administración; y Ever Eduardo Aguilar Sandoval, excoordinador de Servicios, que realizaran el procedimiento correspondiente para lograr distraer los recursos que serían entregado a Reyes Ramírez.

