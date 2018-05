Exige IP recuperar seguridad en la Sierra

Chihuahua— El presidente del Consejo de Administración de American Industries, Luis Lara Armendáriz, indicó que el cierre de la minera Dolores a causa de la inseguridad, es un síntoma grave y la autoridad no requiere una denuncia para actuar, ya que ofrecer seguridad es una de sus principales obligaciones.“Ya sabíamos que estaba la cosa mal; los retenes y pleitos de los delincuentes; esto es ya el agua que se derrama del vaso”, dijo el promotor de inversión extranjera y nacional para Chihuahua y todo México.Destacó que esta situación definitivamente, desalienta la atracción de capitales a la entidad y al mismo país, por lo que se requiere que la autoridades estatal, municipal y federal atiendan de una vez esta situación para restablecer el estado de seguridad y derecho.Si bien buscar alternativas de solución a la inseguridad es algo que le corresponde a toda la sociedad en su conjunto, Lara Armendáriz confió en que la decisión de la empresa minera sea una llamada de atención hacia las autoridades para que restablezcan el estado de seguridad y derecho que se necesita.El presidente de American Industries destacó que la suspensión de actividades en la mina realmente puede afectar la imagen del estado de Chihuahua y del propio país, ante los inversionistas extranjeros, pues la inseguridad es enemiga del desarrollo industrial, económico y social, lo cual ya se convirtió en un cáncer que afecta a todos los segmentos y sectores de la sociedad.Entre los indicadores que a los dueños del capital y proyectos productivos les interesan saber para establecerse en un lugar, tiene un papel preponderante, cómo están las condiciones del vivir a diario y el respeto a la ley.“Seria como decirle al inversionista que sólo ocasionalmente se tiene servicio de energía eléctrica, agua potable, transporte y de libre tránsito de mercancías, personal y proveedores, es un tache muy grande”.Luis Lara ponderó que la falta del estado de derecho y de garantías en una plaza, es obligación de las autoridades restablecerlas porque se refiere al elemental derecho del libre tránsito para ir a trabajar.“De otro modo, difícilmente los inversionistas podrán interesarse en Chihuahua. Por ello, se tiene que actuar ya porque el cierre de la minera Dolores lo enmarca como la primera empresa que manifiesta abiertamente suspender actividades por cuestiones de inseguridad, lo cual es muy grave y no se requiere de más alarmas o detectores de humo para atender esa situación”.Ante la postura de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular refirió el viernes pasado, que el corporativo no había interpuesto denuncia alguna sobre atentados y el clima de inseguridad en la zona; el empresario reiteró que “donde hay ruido, hay que asomarse y no estar esperando una denuncia, la autoridad debe intervenir, para eso está”.

