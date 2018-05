Buscará IP más opciones para centro de convenciones

Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Ciudad Juárez buscará darle continuidad a la construcción del Centro de Convenciones, ante la negativa del Gobierno del Estado de terminarlo por no ser prioridad.El reclamo de los empresarios se debe a que la ciudad de Chihuahua sí cuenta con un espacio de este tipo pero la frontera no, pese a que su planeación se inició hace 20 años.María Teresa Delgado Zarate, presidenta del CCE, señaló que en las reuniones sostenidas con los candidatos a la presidencia municipal para escuchar sus propuestas se le pide la continuidad de este proyecto que vendría a detonar económicamente la localidad.“Es uno de los temas que estamos solicitando en el rubro de infraestructura con todos los candidatos y como todos andan ahorita en campaña, nos dicen sí lo van a terminar”, dijo.Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mencionó que ante la negativa del Gobierno del Estado, con mismos recursos de la iniciativa privada y apoyos del Municipio podría terminarse este espacio al que aunque se le han destinado 140 millones de pesos, sigue sin avanzar.“Ya no me extraña que no se le tome en cuenta porque tiene años planeándose y no se ha concretado nada. Lo que podemos hacer nosotros como empresarios es no dejar de coordinar esfuerzos con el Municipio para que se avance en ello”, expresó.En total, se requieren 600 millones de pesos para concluir este edificio que actualmente se planea en los espacios del exhipódromo.Carlos Castruita Echaniz, director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó que la falta de un centro de convenciones en la frontera además de dejar escapar eventos importantes, junto con ellos se va consumo local que los visitantes pudieran hacer a restaurantes y hoteles.“En una de las sesiones del CCE, Índex nos informó que tuvo que dejar escapar un evento de las maquilas porque no había infraestructura en Juárez y se fue a Chihuahua”, manifestó.“Ya tiene 20 años planeándose y no se ha hecho nada, es por eso que el tema está en la agenda tanto del CCE como de la Canaco porque en Chihuahua sí se hizo en menos tiempo y aquí todavía nada”, recalcó.En ese mismo sentido opinó el presidente de la Asociación de Hoteles, Martin Alonso Cisneros, quien indicó que esta frontera está al capricho de las autoridades.“Nosotros como empresarios ya eficientamos el proyecto, ya hicimos todo de nuestra parte para que se le de continuidad pero no hay deposición por parte del Gobierno del Estado. En Chihuahua sí se hace todo, pero en Juárez, que es la ciudad de mas importante del Estado, no se hace nada”, subrayó.