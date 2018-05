Llevarán caso 'Coneja' a Corte Interamericana

El Gobierno del Estado informó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, de nuevo, no revisar ni pronunciarse sobre quién debe juzgar al exsecretario nacional priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.La Consejería Jurídica de la administración estatal informó que desde el pasado viernes envió a la SCJN un recurso adicional para inconformarse con la decisión tomada la semana pasada por el máximo órgano de no intervenir en el conflicto de competencias que sostienen los poderes Judicial de la Federación y del Estado por el reo.El titular de la Consejería, Jorge Espinoza Cortés, agregó que la SCJN no tiene plazo para revisar este último recurso enviado por el Gobierno estatal, pero que espera que la respuesta esté lista esta semana.Y en caso de ser negativa o de que la SCJN decida de nuevo no darle entrada, dijo el abogado que “vamos a organismos internacionales de derechos humanos, la CIDH”.Gutiérrez Gutiérrez –arrestado y trasladado a Chihuahua desde diciembre pasado– fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI entre 2015 y 2016, durante la dirigencia partidista de Manlio Fabio Beltrones.En ese periodo, de acuerdo con el Ministerio Público estatal, Gutiérrez operó el desvío de 250 millones de pesos de recursos pertenecientes al estado de Chihuahua y que habrían sido usados en la campaña del Partido Revolucionario Institucional.Desde abril pasado, el Décimo Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de México determinó que fuera un juzgado federal el que continuara con el procedimiento, decisión que ha sido impugnada en diferentes ocasiones por el Gobierno estatal.El pasado miércoles, la SCJN dio un ultimátum al Gobierno de Chihuahua para que, en un plazo máximo de tres días, informara si ha acatado o no la orden del Tribunal Colegiado de entregar a Gutiérrez.Al respecto, informó Espinoza, el Gobierno del Estado respondió a la Corte no tener competencia en la entrega del reo debido a que éste se encuentra bajo custodia del Poder Judicial del Estado.“La Consejería dice (en su respuesta) que no hay cumplimiento que dar, que no somos los jueces, sino un órgano del estado”, explicó.El mismo día, agregó el abogado, se envió el recurso para combatir la declinación de la Corte de intervenir en el conflicto competencial, como lo pide el Gobierno del estado.“Estamos inconformes con que se establezca que es el juez federal de la Ciudad de México (quien lleve el procedimiento); decimos a la Corte que lo que resolvió el colegiado no se ajusta a derecho”, agregó Espinoza.Entérese• Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI entre 2015 y 2016• Fue detenido en diciembre por la actual administración estatal• Es acusado de desviar 250 millones de pesos para campañas del PRI• En abril pasado, un juzgado de la Ciudad de México determinó que fuera un tribunal federal el que continuara su procedimiento• Lo anterior ha sido continuamente impugnado por la administración estatal