Chihuahua— Tres días después de que se diera a conocer el cierre de la Mina de Dolores en el municipio de Madera, el gobernador Javier Corral se reunió ayer con directivos de Pan American Silver Corp. para presentarles un plan de seguridad en la zona. Sin embargo, no se dio a conocer el resultado del encuentro.Horas antes, el corporativo anunció al mercado bursátil de Estados Unidos y Canadá de la suspensión de sus operaciones en el estado de Chihuahua.A la reunión celebrada por la tarde en el Salón Sacramento del Palacio de Gobierno acudieron también el fiscal general César Peniche; la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, y el secretario general de Gobierno, César Jáuregui.No obstante, sólo informaron que la empresa sigue operando –al 30 por ciento como lo dio a conocer el corporativo al explicar que una mina no puede parar de un día a otro al 100 por ciento–, “el Estado se comprometió a ayudarles y mantendrían comunicación con los directivos de Pan American Silver Corp.”Como se informó, el jueves pasado los directivos de la mina avisaron a sus empleados que recogieran sus pertenencias, ya que paraban labores hasta nuevo aviso.Al día siguiente, a primera hora efectivos del Ejército se encargaron de resguardar la zona para que los trabajadores pudieran salir y fueran trasladados en aerotaxis al aeropuerto de la capital del estado ante la escalada de violencia.El viernes se confirmó el cierre de la mina por parte de la Dirección de Minas del Estado, mientras la Fiscalía General del Estado aseguraba que la compañía no interpuso denuncia alguna y en las redes sociales circuló un video que exhibía cadáveres –uno de éstos, decapitado— tirados a lo largo del camino de Yepachi al Mineral de Dolores.Ese mismo día se celebró una reunión urgente, a la cual no asistió el mandatario estatal, quien viajó a Tepic, Nayarit, ya que fue el invitado especial de un evento de campaña de Guadalupe Acosta Naranjo, quien contiende por una senaduría.

