El magistrado Luis Villegas Montes señaló que el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) reconoció que hubo preguntas que contenían vicios en el examen teórico de conocimientos que se les aplicó hace una semana a los aspirantes a jueces de primera instancia, por lo que incluso el mismo Consejo tuvo que modificar la evaluación del participante quien se inconformó.En su espacio denominado “Una Reflexión Personal”, Villegas Montes puntualizó: “¿qué cómo lo sé? porque uno de los concursantes, identificado con la clave JZ1265, tuvo los pantalones y la decencia de impugnar de inmediato el mugrero y el resultado fue, como consta en actas, que se discutiera su examen y se confirmara que algunas de las preguntas, en efecto, contenían vicios de forma; esto es mucho muy importante, Lucha (Castro), mucho, porque resulta que sí existe una serie de preguntas y respuestas mal elaboradas que afectan al resultado final pues la gente que NO impugnó no tiene manera de que se revise su examen y puede ocurrir que estas preguntas, que tienen el valor intrínseco de una centésima y que no se computaron a su favor debiendo hacerse, porque la pregunta o la respuesta estaban mal, queden fuera”.“¿Qué pruebo con esto?”, continuó Villegas Montes. “Que el objetivo de la convocatoria, con el hecho, probado, de que la inmensa mayoría de los concursantes no obtuvieron el mínimo para acreditarlo; y que ustedes ya sabían todo esto; y tan lo sabían, que modificaron la convocatoria para que pasaran quienes obtuvieran los mejores resultados pues de otro modo habrían tenido que declararla desierta.A los concursantes les fue negada de antemano, la posibilidad de controvertir y contrastar los exámenes, subrayó.

