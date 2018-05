Amenaza a la minería el crimen organizado

Con asesinatos, balaceras y retenes ilegales, la violencia del crimen organizado amenaza a la minería, a pesar de que desde hace meses el Gobierno del Estado ha implementado cursos y convenios para prevenir la inseguridad en los yacimientos.Planeada como una de las más grandes apuestas de crecimiento económico en la presente administración estatal, la minería ha recibido recursos públicos para expandirse e incluso autoridades de primer nivel, como el gobernador Javier Corral, han acudido a eventos internacionales para atraer inversión a la entidad, a pesar de la inseguridad.De acuerdo con Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, la presencia de organizaciones delictivas en los yacimientos mineros es una realidad."En todos los lugares donde hay minas hay crimen organizado, pero algunas no han tenido problemas”, indicó Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec).Contec elaboró el “Diagnóstico continuo y propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara”, con trabajo de campo en 20 municipios de la parte occidente de Chihuahua.En seis de ellos, agregó Villalobos, hay al menos 22 concesiones para la exploración y la explotación minera: siete en Urique, cinco en Guadalupe y Calvo, siete en Ocampo, una en Batopilas, una en Chínipas y una en Uruachi.Guadalupe y Calvo, de acuerdo con la investigación de Contec, fue el más afectado por la violencia, con 766 asesinatos entre 2011 y 2017.Apenas el 22 de diciembre pasado, en ese municipio fueron encontrados asesinados cuatro trabajadores de la mina de San Julián.En el caso de la mina Dolores, en el municipio de Madera, la violencia no es nueva.El pasado 30 de abril, una balacera en los alrededores entre integrantes del crimen organizado y policías dejó como saldo tres hombres asesinados y una mujer lesionada.“Hay un nivel de inseguridad en algunas partes, pero las empresas lo identifican como manejable o tolerable”, dijo José Jabalera, director de Minería de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).En 2013, de acuerdo con el archivo periodístico, los yacimientos explotados ubicados en la Sierra habían denunciado extorsiones, desapariciones y ataques de grupos armados.En septiembre de ese año un comando atacó dos minas en Urique, donde además privaron de la libertad a dos proveedores.Mientras que en noviembre trabajadores de la mina Concheño de Ocampo dijeron que hombres armados les habían impedido el acceso.El funcionario estatal justificó que los convenios y cursos implementados por el Estado al clúster minero en materia de seguridad no hayan rendido frutos, pues dijo, ha pasado apenas un mes de su implementación.A pesar de ello, Jabalera Batista afirmó que el Gobierno no tiene conocimiento, incluso después del cierre de la mina Dolores en Madera, de alguna situación de riesgo para trabajadores.“Yo ayer me reuní con la gran mayoría de las empresas mineras del estado y todas manifestaron que no tienen ningún problema, que no ha habido ningún problema cerca de ellos o de sus alrededores”, aseguró.Apenas el pasado abril, Gobierno del Estado firmó un convenio con el Clúster Minero de Chihuahua para tratar el tema.El 14 de mayo, la Unidad Especializada contra el Secuestro y la SIDE impartieron un curso sobre prevención del delito (secuestro y extorsión) a los integrantes del clúster.“Son cursos que hacemos preventivos de varios temas y hace poco tocó ese del equipo antisecuestros, ya que se ha estado dando mucho secuestros virtuales o extorsiones telefónicas. Los cursos van encaminados a no caer en eso, aunque no tenemos ahorita ninguno registrado y no tenían registrado ataques por incidentes directamente, se comentó que seguían trabajando normal”, afirmó el director de Minería.