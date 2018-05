Matan a nieta y abuela

Chihuahua– Una joven de 19 años y su abuela de 69, fueron asesinadas a balazos la madrugada de ayer en el interior de una vivienda de la colonia Chihuahua 2000, al norte de la ciudad; la madre de la adolescente permanece internada en un hospital debido a que fue agredida fisícamente por el hombre que se presume es también responsable del doble feminicidio.Las autoridades policiacas no proporcionaron la identidad o pesquisa del presunto asesino, quien hasta el cierre de la edición permanecía prófugo.El hallazgo de quien fue identificada como Zulehika Granados Barrón y de su abuela, Irene Grado Pizarro, se realizó poco después de las tres de la mañana en una vivienda de la calle Sosa Vera. Vecinos reportaron a los teléfonos de emergencia el sonido de los disparos.Las dos mujeres presentaban diversos impactos de arma de fuego, que hacen suponer que el agresor se introdujo al domicilio, las sorprendió y les disparó a quemarropa.Las primeras investigaciones realizadas por personal adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), determinaron que poco antes del homicidio, pero al sur de la ciudad, el presunto asesinó discutió y agredió a la madre de Zulehika, con quien presumen mantenía una relación afectiva, provocándole lesiones que hicieron necesario su traslado a un hospital.Versiones proporcionadas a este medio de comunicación refieren que los hechos se presentaron durante una fiesta, en la que incluso hubo disparos y que elementos de la Policía acudieron al lugar tras el reporte de la agresión.Sin embargo, esa versión fue rechazada ayer por el portavoz de la Policía municpal, Jesús Reyes, quien indicó que en los sistemas de emergencias, entre ellos el número 911, no se tuvieron reportes del suceso.En tanto la FEM no proporcionó detalles puntuales del sitio del ataque. Tampoco si Zulehika y su abuela Irene habrían estado presentes en el lugar donde tuvieron lugar los hechos.En cambió se informó que fue poco después de las tres de la mañana cuando una hermana de la lesionada, que se trasladaba al hospital para conocer el estado de salud de ésta última, recibió una llamada a su teléfono celular de parte de un testigo del doble homicidio, y le dio aviso de lo sucedido.Decenas de patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Fiscalía General del Estado (FGE) al recibir el aviso se trasladaron de emergencia a la vivienda.Allí encontraron los cuerpos sin vida de ambas mujeres que fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia correspondiente.En una visita al lugar de los hechos, los vecinos aseguraron conocer poco o nada del estilo de vida de las víctimas.En redes sociales, Zulehika fue descrita como una joven alegre; fue estudiante del plantel 8 del Colegio de Bachilleres, y le gustaba el modelaje.

