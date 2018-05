'Nunca he tenido tanto miedo'

Chihuahua— “Nunca en mi vida he tenido tanto miedo como el que sentí el miércoles, nos bajaron, nos golpearon y no encañonaron”, relató ayer uno de los trabajadores de la mina de Dolores tras su arribo a la capital del estado. El minero, junto con otras decenas de trabajadores, llegó a Chihuahua vía traslado aéreo y como parte de las acciones implementadas para evitar exponerles al crimen organizado.En Chihuahua, donde dijo otra vez sentirse seguro, narró que en lo que va del presente mes al menos 16 trabajadores han sido golpeados de forma brutal, con tubos, o con las armas que portan los criminales.“Algunos han resultado con fracturas en diversas partes del cuerpo, y un elemento de seguridad fue uno de los más graves”, contó tras el compromiso de mantener en reserva su identidad.De acuerdo con su testimonio, y otros trecabados ayer en las inmediaciones del aeropuerto internacional Roberto Fierro, el pasado miércoles alrededor de 40 hombres armados cerraron el paso a varios trabajadores de la Mina Dolores cuando se dirigían a su centro de trabajo.“A punta de golpes y amenzas nos bajaron de los vehículos, a unos los golpearon, a otros los golpearon con las armas que ellos usan”, dijeron.Los afectados narraron que los tuvieron sometidos más de una hora. “Fue una eternidad, pensé que nunca saldríamos ahí”, dijo uno de los mineros tras afirmar que ya en Chihuahua se sentía seguro.Los testimonios se recabaron mientras esperaban por los vehículos que habrían de transportarlos desde el aeropuerto a sus lugares de origen. Algunos son de Durango, otros de Zacatecas, también del interior del estado.Mientras esperan detallan que desde hace por lo menos un mes, los robos y las intimidaciones al personal comenzaron a incrementarse, sin importar que fueran mujeres, a las cuales también han agredido. “Separan a las mujeres, les quitan los celulares, las golpean”, dijeron.Aseguran que a lo largo de sus trayectos entre Madera y la Mina Dolores, han llegado a observar cuerpos desmembrados, “los enfrentamientos se dan todos los días y es poca la presencia de policía o del ejército”.Relataron que ayer cuando despegaron en las avionetas, en uno de los caminos cercanos a la mina se observaron al menos cuatro camionetas incineradas, todas con las puertas abiertas, pero no pudieron apreciar si había cuerpos dentro de los vehículos.La mayoría de los trabajadores que llegaron ayer a la ciudad tienen alrededor de dos años laborando en aquella mina y nunca antes habían vivido situaciones como las que se empezaron a presentar con mayor agudeza desde hace un mes.Denunciaron que no sólo ellos han sido objeto de agresiones e intimidaciones, si no también repartidores de diversas empresas, así como proveedores y los propios pobladores de las comunidades cercanas que han sufrido los embates del crimen organizado.Además del miedo que viven los mineros por la situación de inseguridad, hoy enfrentan la incertidumbre laboral, por no saber que es lo que sucederá, pues su fuente de trabajo ha cerrado de manera indefinida y desconoen si la empresa que los contrató los despedirá.Al menos 20 vuelos se realizaron ayer en taxis aéreos, como parte del operativo para el traslado seguro de los trabajadores de la Mina Dolores.El traslado se da por medio de taxis aéreos, que tienen que tomar una ruta alterna, es decir “rodear” la sierra, por temor a que el crimen organizado pudiera atacar a las aeronaves si sobrevuelan la zona.Ayer, alrededor de las 13 horas, arribaron a las instalaciones del aeropuerto internacional “Roberto Fierro”, diez avionetas que transportaron a 40 empleados.Personal de la empresa encargada de brindar el servicio aéreo se negó a dar mayor información en relación a la cantidad de vuelos que ha realizado desde el miércoles y hasta cuando estarán brindando el servicio.

