Chihuahua— Elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía del Estado llegaron ayer a la Mina Dolores, en Madera, para trasladar de manera segura y vía aérea a cientos de trabajadores fuera de la zona, informó el director de Minería de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, José Rafael Jabalera Batista.La empresa decidió suspender los trabajos en el área de minado –el sitio donde se extrae la roca y el mineral–pues en días pasados sus contratistas de vigilancia y del comedor sufrieron atentados en el camino a la mina.“La información que se tiene –subrayó el funcionario– es que a la gente que sufrió atentados se le pudo dar atención médica y salieron adelante”.Trabajadores de la mina entrevistados la noche del jueves pasado indicaron a El Diario que el cierre será paulatino y conforme se vayan cancelando operaciones por departamento.Informaron que personal del corporativo reunió al primer bloque de empleados para terminar la relación laboral, mientras a otro grupo ya se le notificó que seguirá hasta la siguiente catorcena.De acuerdo con los datos de la empresa, actualmente tenían contratados a mil 100 trabajadores, extrayendo oro y plata.Los empleados consultados dijeron que en resumen, los directivos les expusieron que las operaciones están ‘estranguladas’, ya que “el desplazamiento de camiones es cada vez más complejo con tantos narcorretenes y entre un bando y el otro, enfrentándose y sin policías ni militares que intervengan, quedamos en medio del fuego cruzado, además de que los contratistas que nos traen la comida o están encargados de la vigilancia en el campamento ya ni pueden pasar”.Dicho escenario lo desconocen las autoridades, ya que según explicó Jabalera Batista, el corporativo propietario de la Mina Dolores, de la canadiense Pan American Silver, no había emitido hasta ayer un comunicado o postura oficial en torno a la decisión de suspender los trabajos de la operación, ni ha tenido acercamiento alguno con el Gobierno del Estado.Por ello, el funcionario dijo que desconoce oficialmente si el paro de labores en el área mencionada será el único o continuará con otros departamentos y por cuánto tiempo, pero hasta donde se sabe, no se paralizará por completo la operación, al menos no de un día para otro, ya que los trabajos no se pueden detener de manera tajante, por lo que todavía se tendrá gente a cargo de diversos procesos productivos.En realidad, añadió el director de Minería, la compañía avisó a los trabajadores que los iban a retirar asistidos por elementos de la Fiscalía y del Ejército, para trasladarlos de manera segura a otras partes de la entidad, precisamente porque las situaciones de riesgo se han presentado en el trayecto o los caminos de terracería hacia Ciudad Madera y algunas comunidades, no directamente en el campamento minero y la zona de producción.Según José Rafael Jabalera, “en términos prácticos, salen a un descanso forzado y no se les despide en este momento; sin embargo, esperamos tener un acercamiento con los representantes de Pan American Silver para conocer sus planes y saber en qué se les puede apoyar”.

