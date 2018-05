Cierra por violencia la mina de Dolores en Madera

Chihuahua— El grupo canadiense Pan American Silver Corporation, instruyó ayer el cierre de la Mina de Dolores, en el municipio de Madera, por el amago de grupos criminales en la región, confirmaron fuentes en el interior del ayuntamiento y de la propia minera.Algunos de los trabajadores fueron ya trasladados a sus ciudades de origen y las acciones de traslado continuarán en los siguientes días, según fueron notificados luego de una reunión que trascendió, sostuvieron directivos de la mina.Ayer al medio día, corrieron versiones del ataque de un grupo del crimen organizado en contra de trabajadores del lugar, presuntamente se abría solicitado el apoyo de algunas aeronaves para el traslado de por lo menos dos heridos, sin embargo, esta versión fue desmentida por las fuentes con la que El Diario de Chihuahua tuvo contacto.En contraparte, se informó que la situación que enfrenta la minera, ha desalentado a los inversionistas ya que se encuentra en medio de dos grupos en conflicto, debido a su ubicación cercana a la zona limítrofe entre Chihuahua y Sonora.Se informó que es una práctica frecuente que los trabajadores sean sujetos a revisiones de grupos armados, pero en las ultimas semanas éstos han optado también por detener los convoy´s que transportan alimentos y suministros para asegurarlos.Estos hechos, aunado a la decisión de privilegiar la seguridad de los trabajadores, es lo que se infirmó motiva el cierre hasta nuevo aviso, según se notificó a los mineros.En la región cercana a la Mina Dolores, se encuentra un destacamento de la Policía Federal, mismo que denunciaron, tiene una nula línea de acción en contra de quienes realizan las actividades delincuenciales, “nada más están en el pueblo y no están donde deben estar”, comentó uno de los informantes.De igual forma según fuentes consultadas que pidieron permanecer en el anonimato, existe un destacamento militar con solo 15 elementos que poco pueden hacer. En cuanto a la Policía Estatal, una de las fuentes expresó, “los estatales hacen rondas, pero imagínese, tienen Madera, Gómez Farías, Zaragoza, fueron a Valle de Allende y se fueron a Jiménez y a Cuauhtémoc, no dan abasto”.Por ello se indicó, fue decisión del corporativo cerrar hasta que el gobierno garantice la seguridad.De acuerdo a los trabajadores consultados, algunos se les indicó que debían laborar hasta que termine la catorcena, mientras que otros ya fueron temporalmente suspendidos de sus funciones.La Mina de Dolores es un tajo abierto de plata y oro, que fue adquirida en el 2012 como parte de la adquisición de Minefinders Corporation ltd .El Diario intentó ayer localizar a directivos de la firma minera constituida desde 1991 y de igual manera a los titulares del ayuntamiento de Madera sin que pudiera obtener información oficial más allá de las fuentes consultadas.

