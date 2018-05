Acuerdan reforzar seguridad del sector

El consejo directivo del Clúster Minero de Chihuahua y autoridades de la dirección general de Gobierno y Transporte, Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, acordaron ayer reforzar la seguridad del sector minero y un protocolo de acción en caso de un conflicto de seguridad o social.Alrededor de tres horas estuvieron a puerta cerrada en pláticas y acuerdos en el restaurante La Casona, resguardados por elementos de Policía Estatal, empresarios presididos por el titular del Clúster Minero, Rogelio González; el director general de Gobierno, Joel Gallegos; César Peniche, fiscal del Estado; el subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, Jesús Mesta; y el director de Minería, José Jabalera, así como coordinadores de seguridad pública.González dijo que acordaron diversas estrategias para reforzar la seguridad en las minas, y precisó, que las condiciones ahora son favorables y no se puede hablar de una crisis de inseguridad.“Sólo estamos viendo cómo apalancamos de una mejor manera la seguridad y tener un protocolo de acción”, expresó.Informó que la Mina Dolores de Pan American Silver Corp no es asociada del Clúster y que las industrias que integran la asociación no han manifestado inquietud o problemas de inseguridad.No obstante, dijo que la suspensión de labores atribuida a problemas de inseguridad manda un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros, aunque de acuerdo con la información del resto de las minas, de momento no hay más conflictos.Detalló que la reunión celebrada con las autoridades fue básicamente para ver los procesos de seguridad en las minas de todo el estado con el apoyo de la Fiscalía, los comisionados, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Dirección General de Gobierno.Apuntó que no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del corporativo, por lo que no se sabe si la suspensión de labores será permanente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.