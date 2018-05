Se equivoca Corral en su lucha por 'La Coneja': El Bronco

Chihuahua– El único candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, expuso que la verdadera instancia a la que debe enfrentarse el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respecto al traslado de Arturo Gutiérrez a un penal federal, no es al presidente Enrique Peña Nieto, sino al Poder Judicial de la Federación (PJF).“No es pleito entre el gobernador con el presidente. Creo que es el pleito con el Poder Judicial de la Federación. El presidente no determina el sistema judicial, no tiene nada que ver. Él debería de pelearse con el Tribunal Federal de Justicia —y no se pelean—. Es muy fácil echarle la culpa al gobernante que no está contigo. Y yo creo que (Javier Corral])debe aclarar ese sentido también”, dijo El Bronco ante medios de comunicación.A pesar de que un Tribunal Colegiado ya emitió un fallo a favor de la Federación en trasladar al exsecretario general adjunto del PRI, Arturo Gutiérrez Gutiérrez, conocido como ‘La Coneja’, al penal federal del Altiplano, ‘El Bronco’ reiteró que “es una lucha que se tiene que seguir dando” entre el Chihuahua y el PJF.“En Nuevo León hicimos lo mismo: el exgobernador (Rodrigo Medina) está consignado, tiene órdenes de aprehensión, pero trae amparos bajo el brazo que le otorga el Poder Judicial de la Federación, no el Presidente. Es el Poder Judicial y creo que esa lucha se tiene que seguir dando. Si yo soy presidente, lo que se debe de hacer es que la autonomía se dé y exista respeto a la ley, independientemente de dónde se esté aplicando. Es una lucha que tiene que dar”, insistió.El candidato convocó por primera vez en el estado de Chihuahua a una reunión de campaña para plantear las propuestas a seguir en caso de que ganase las elecciones este próximo 1 de julio. Ante los simpatizantes de su campaña, El Bronco fue insistente e incisivo: cero asistencialismo gubernamental con su lema “al trabajador, todo; al güevón, nada” y la iniciativa de mutilar manos a quienes cometan un delito.Jaime Rodríguez Calderón arribó ayer al Salón Villarreal al filo de las siete de la tarde. En una caravana de camionetas Suburban blancas. El candidato se deslizó del asiento de piel de una Grand Cherokee negra junto con su esposa Adalina Dávila Martínez y su hija Victoria.Un “buenas tardes” a la prensa y unos cuantos apretones de mano a conocidos y simpatizantes. La música estaba recia como el andar del candidato: “Son los partidos, raíz enferma, que nos tiene jodidos”, sonaban las bocinas. Fotos aquí, fotos allá. El único candidato independiente que queda en la carrera luego de la renuncia de Margarita Zavala a la contienda presidencial, subió, por fin, al escenario.“Soy un hombre cibernético”, asegura ‘El Bronco’ antes de que inicien sus minutos de proselitismo político con tonos de comedia de stand-up. Su campaña actual se ha basado puramente en la misma estrategia que utilizó cuando abrió su candidatura para presidir el Gobierno de Nuevo León: redes sociales.

