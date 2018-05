Chihuahua— “Yo veo una venganza en contra de la designación de jueces anteriores a este régimen”, afirmó el titular de la Séptima Sala Civil, Luis Villegas Montes.El magistrado acusó públicamente a la consejera de la judicatura Luz Esthela Castro Rodríguez de no ser confiable y de hacer todo lo necesario para favorecer solamente a sus recomendados en el proceso de selección de jueces de primera instancia.Dijo que el proceso estuvo para que todos los demás reprobarán el examen de conocimientos, pues los participantes necesitaban leer al menos mil 600 libros para responder a todas las preguntas de manera satisfactoria y además, el examen lo hizo gente allegada a ella en la Universidad Iberoamericana.Dicha prueba, según denunció el magistrado de la Séptima Sala Civil, fue manipulada para favorecer con las respuestas a los aspirantes cercanos a la consejera de la Judicatura Estatal, Luz Esthela Castro Rodríguez.Refirió que el examen de conocimientos que se practicó tenía muchas fallas, como preguntas repetidas, otras equivocadas, algunas confusas y otras capciosas. “Realmente el examen se hizo, pero para no pasarlo”, subrayó.Diversos funcionarios judiciales entrevistados ayer por este medio de comunicación denunciaron que es inexplicable que jueces provisionales con 3, 5 y hasta 10 años de experiencia no acreditaran el examen que contenía 240 reactivos y en el que más del 90 por ciento de ellos no alcanzaron la calificación “aceptable”, equivalente a entre 80 y 100 por ciento de preguntas resueltas correctamente.En contraparte, señalan, aspirantes con nula carrera judicial obtuvieron y alcanzaron sorpresivamente ese rango de calificación.Algunos funcionarios judiciales denunciaron a El Diario que cuando accedieron a los links para conocer los antecedentes de los profesionistas que elaboraron dicho examen, se encontraron con que algunos tenían especialidades en Teología Feminista en la Universidad Iberoamericana y presuntamente están vinculados a la consejera “Lucha” Castro.

