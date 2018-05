'Inaceptable que Meade ofrezca regularizar chuecos'

Chihuahua— Resulta inaceptable que el candidato de la Coalición Todos por México, Jose Antonio Meade, ofrezca regularizar miles de autos " chuecos", cuando como secretario de Hacienda se opuso a eso.Lo anterior lo señaló Guillermo Rosales Zarate, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, quien recalcó que el abanderado del PRI, PVEM y PANAL, sabe del contrabando, evasión de impuestos, tráfico de armas y delincuencia que hay detrás del paso ilegal de autos a México.En rueda de prensa, acompañado del presidente local de AMDA, Jorge Cruz; la directora Rosa María Naciff; Adrián Haddad, comisario y Antonio Morales, tesorero; el director dijo que "no se puede legalizar lo ilegal".También criticó que no solo sea el candidato presidencial, quien a su paso por la Secretaría de Hacienda siempre se opuso a la regularización de autos, sino también candidatas al senado por parte del PAN y Morena quienes ahora usan esta propuesta como bandera electoral.El director general de AMDA lamentó que en ciertos estados del país, particularmente en la frontera norte, haya omisión de las autoridades Federal, Estatal y Municipal para evitar el tráfico y venta de autos irregulares.A su vez, Jorge Cruz también rechazó un proceso de regularización de autos importados fuera de la ley.Dijo que en un sondeo realizado en la ciudad de Chihuahua en 2017 se encontró que de 87 mil 681 unidades, el 1.3 por ciento eran irregulares; el 28.5% de 31 mil 124 de Cuauhtémoc y un 50.5% de Nuevo Casas Grandes.Finalmente dejaron claro su total rechazo a que los políticos en aras de ganar votos, prometan un nuevo proceso cuando está demostrado que en los 30 realizados en los últimos 40 años, no han resuelto el problema.

