Que presenten pruebas: barra de abogados

Chihuahua— “La convocatoria para la selección de jueces en el Poder Judicial tiene más parques que la propia constitución”, afirmó Ernesto Aviles, integrante de la Federación de Colegios y Barras de Abogados A.C.Esta declaración la hizo en torno a la denuncia pública que hizo Luis Villegas Montes, magistrado del Poder Judicial calificó este proceso como amañado.Ante estas acusaciones, el abogado Ernesto Aviles, comentó que es necesario que se aclare y también que el propio magistrado presente las pruebas.Dijo que como gremio de abogados no pueden afirmar que se haya tenido un proceso arreglado, pues indicó que no fueron parte ni de la convocatoria, ni tampoco del diseño del examen como sucedía en anteriores administraciones. También indicó que la Judicatura y el TSJ tienen la facultad para actuar por su cuenta en este tipo de procesoEn relación a los resultados del examen, comentó que es de llamar la atención que muchos de los jueces provisionales no obtuvieran una calificación aprobatoria, aún y cuando tenían hasta 10 años al frente de un juzgado desde donde dictaron sentencias, lo que hace cuestionarse sí en verdad carecen de los conocimientos necesarios, o bien el proceso estuvo amañado.Aviles dijo que han platicado con algunos de los jueces y les indican que quienes aspiraron a una sala penal, el examen en su 90 por ciento estaba integrado por cuestiones que tienen que ver con tratados internacionales, perspectiva de género y amparos, y sólo un 100 por ciento de las preguntas estaban relacionadas con lo penal, por lo que dijo que un aspirante pudo acreditar el examen, sin necesariamente tener el conocimiento en la materia.

