Suprema Corte da ultimátum a Corral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un ultimátum al Gobierno de Chihuahua para que en un plazo máximo de tres días informe si ha acatado o no la orden del Décimo Tribunal Colegiado de entregar a Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas a un juez federal.A través de un acuerdo, la SCJN desechó la petición del Gobierno del Estado de Chihuahua de entrar al estudio de un recurso para ser reconocido como víctima en la causa penal iniciada al exdirigente priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias ‘La Coneja’, y a otros exfuncionarios estatales por peculado por 250 millones de pesos.Al considerar “notoriamente improcedente” el recurso 385/2018-VRNR, promovido por Pedro Germán Oliva Jiménez, director jurídico de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, la SCJN ordenó al Gobierno que informe sobre el acatamiento de una resolución del Décimo Tribunal Colegiado en materia penal que pide trasladar el caso, y a los implicados, al ámbito federal.Como consecuencia, se ordena a Oliva Jiménez informar en un plazo máximo de tres días del cumplimiento de la sentencia del tribunal colegiado, que mandata poner a Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas a disposición de un juez federal, en un penal del mismo orden.El recurso desechado buscaba que en el delito de peculado se reconociera al Gobierno del Estado de Chihuahua como víctima y, con ello, se revocara la decisión del tribunal colegiado de trasladar a un penal federal a Gutiérrez y a los otros imputados.“Las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta de que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables”, indica el acuerdo firmado ayer por la SCJN.“En virtud, dado el sentido del presente acuerdo, ante la notoria improcedencia del presente recurso, no ha lugar a pronunciarse sobre lo pedido en cuanto a reconocer al Gobierno del Estado de Chihuahua la calidad de víctima”, mencionó el texto de la Corte.Luego de la publicación del acuerdo, el Gobierno del Estado anunció que se inconformará contra el fallo con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación.En conferencia de prensa, el consejero jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, precisó que no se trató –como difundieron medios nacionales– de un emplazamiento de tres días para entregar al reo, en disputa por los poderes judiciales del Estado y Federal.“Tenemos el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde simplemente dice que no acepta el recurso que interpusimos desde el Estado, como víctima”, dijo Espinoza.“No hay requerimiento ni apercibimiento de hacer el traslado del imputado”, agregó el funcionario federal.“La realidad es simplemente un Acuerdo de la SCJN, donde no admite un recurso de revisión presentado en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, que determinó que el juez competente para conocer una de las causas penales era el juez federal de la Ciudad de México (Gerardo Moreno García), es todo lo que ha resuelto la SCJN”, indicó Espinoza.Además, aseguró que los imputados seguirán recluidos en el penal estatal de Aquiles Serdán.

