Filtran audio de Corral manipulando al Tribunal Superior de Justicia

A través de redes sociales circula un audio de una conversación entre Adela Alicia Jiménez Carrasco, magistrada de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, y otra persona quien se presume es el gobernador de la entidad, Javier Corral, en el cual se estaría arreglando un receso en cuanto al problema que se tenía por el cuestionado relevo en dicho órgano estatal, caso que inclusive llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Aunque debería de haber autonomía entre los poderes, en la grabación el que parece ser el mandatario le solicita a la magistrada un receso en la discusión sobre la permanencia del entonces presidente del Tribunal de Justicia estatal, Julio César Jiménez Castro, de acuerdo con lo publicado con La Jornada."Bueno, ahí yo creo que lo importante es que no se realice ya ninguna consulta, porque lo que va a suceder es que vamos a perder muchos días… Entonces lo que hay que provocar en todo caso, es un receso".Además le pide hacer una propuesta de unidad "para que esto pueda salir de una manera mucho mejor. Y yo me comprometo a ayudar a construir, en la parte que yo pueda, esa (inaudible) de unidad.En la charla el gobernador se compromete pedirle al licenciado que ya concluyan las cosas porque" pues va a ser mucho desgaste para él mismo... Entonces procuremos un receso, pero me parece que lo que no hay que dar pie es a la consulta, pues para que también él ya… yo pueda hablar ahorita con él y tomemos tiempo para poder armar, pues algún acuerdo ¿no? Yo creo que ya es lo mejor para bien de la institución y bien de él y de todos".Jiménez Carrasco le responde" Sí señor" y que en cuanto llegue al Supremo Tribunal "plantearles allá, pues a los que están allí, ehhhh, a favor de la consulta".Él concluye diciéndole "pues es que yo pienso que si evitamos eso y damos pie a un receso, con el propósito de verificar muy bien el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte, etcétera, etcétera, y damos paso a eso nos damos tiempo para armar el acuerdo".La llamada se realizó el 5 de abril pasado, dos días después de que la SCJN ordenó destituir a Julio César Jiménez Castro y determinó que la reforma que efectuó el gobierno de Javier Corral Jurado a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua es inconstitucional en lo relativo a la remoción de Gabriel Sepúlveda, quien fue titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad.Asimismo, el máximo tribunal ordenó que se designe a un nuevo titular del TSJ de Chihuahua, ya que hubo una intromisión indebida en decisiones que correspondían sólo al Poder Judicial de esa entidad.

