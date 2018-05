Chihuahua- El magistrado de la Séptima Sala Civil, Luis Villegas Montes, denunció públicamente la intervención de la consejera de la Judicatura Estatal, Luz Esthela “Lucha” Castro, en el proceso de selección de 40 jueces en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que acusó a la exlíder barzonista de favorecer a sus aspirantes con las respuestas del examen de conocimientos que se les aplicó recientemente, con lo cual algunos superaron incluso a jueces provisionales que llevaban más de 10 años en el cargo.“Basura, es la palabra que describe el proceso de elección de los juzgadores corralistas a cargo de la jefa de jefes: Lucha Castro”, subrayó.“Digámoslo de una vez: Se trata de un plantel elegido a modo, derivado de una relación personal de Castro, sin mediar ningún proceso de selección objetivo o transparente.“En primer lugar, la institución que se hizo cargo de los preparativos no fue un organismo propio, el Inforaj (Instituto de Formación Judicial) por ejemplo, no señor; el Consejo acudió a instancias privadas, externas, costosas, concretamente la Ibero. ¿Qué relación tiene con la Judicatura? ¿Con el Poder Judicial? ¿Con Chihuahua? Ninguna, excepto los vínculos de Lucha Castro con la institución, pues es en ella donde se promueve esa ridiculez llamada teología feminista”, expuso Villegas.En las redes sociales, en su espacio titulado “Una Reflexión Personal”, Villegas Montes agregó:“Consideremos sólo dos factores: Temario y plazos de estudio. En 'Teoría del Proceso', en lo relativo a la heterocomposición, el autor del mamotreto ni siquiera sabe que en Chihuahua ya no existe el Juicio Arbitral, pues lo sustituyó la Ley de Justicia Alternativa.“¿Otro ejemplo? En el área de derecho civil, el tema de sucesiones está contemplado dentro del derecho de familia; prueba de que ni siquiera abrieron los códigos Civil o de Procedimientos Civiles locales.“Hablando de contenidos, de los nueve temas, el de 'Tratados Internacionales' contiene siete subtemas; bajo el rubro inocente de 'derechos humanos' se omite el que existen 210 tratados suscritos por México; y las materias son muy variadas, van del derecho de asilo a la salud. Si los 210 tratados no bastaran, la bibliografía sugerida es de 12 textos, aunados a 10 volúmenes complementarios: Convención Americana, caso Radilla, etc.; total: 232 volúmenes para consultar, de un solo tema.“El ridículo no termina ahí; en materia constitucional, hay 13 subtemas y la bibliografía sugerida la integran 181 volúmenes. Es decir, sumados los textos sugeridos, sólo en dos áreas, da un total de 413 textos, sin temario guía propiamente dicho, apenas 'subtemas' de contenido vago”.El magistrado expone en este contexto, que “el despropósito queda de manifiesto, así como que el autor de la burla es un imbécil, si se estima la materia civil; aunque sólo se sugieren 16 volúmenes, en el número 17 de la bibliografía se lee: 'Tratados internacionales vigentes'; para el 2007 México había celebrado mil 270 tratados. En resumen: sólo para estudiar tres materias es preciso examinar 1,683 textos... en quince días.“Un examen para no pasar; o ¿que pasen los 'consen? de Luchillita, donde las calificaciones suben y bajan a placer, de la página del Tribunal. Mala espina da, por cierto, que la secretaria general, licenciada Godínez, lejos de pedir licencia, se quede en su lugar tan fresca... pasado en primer lugar.“Para colmo, premian la gestión de Luchía, ¡Oh, Luchía!, regalándole, de nuevo sin mediar ningún proceso de selección objetivo o transparente, el Inforaj completito —¡Suertudota!—; y ahora, ¿quién podrá defendernos?, culminó Villegas Montes.El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua convocó el 24 de enero de este año a instituciones de gobierno, barras y colegios de abogados y abogadas, a la sociedad civil organizada y, en general, a las personas interesadas, a presentar propuestas para el procedimiento de selección de jueces y juezas de primera instancia.Según se dio a conocer, el plazo para presentar la documentación tenía como límite el 14 de febrero, y a partir de ello, se someterían a exámenes y concursos de oposición para ocupar 50 vacantes en materia civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes en los distritos judiciales Morelos, Bravos, Abraham González, Benito Juárez, Camargo, Galeana, Guerrero, Hidalgo, Manuel Ojinaga y Mina.

