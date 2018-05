El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, indicó que no entregará a la Justicia Federal al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez hasta que lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Indicó que el Estado mantiene su posición de defender siempre y hacer respetar las decisiones del Poder Judicial de Chihuahua, “que es a lo que nosotros estamos obligados”.“El Poder Judicial de Chihuahua es el que ha, una y otra vez, insistido en que Alejandro Gutiérrez debe ser procesado en el Estado de Chihuahua, porque incluso amparos de jueces federales han confirmado que las acusaciones corresponden a peculado agravado del orden local, y por lo tanto, su persecución compete en exclusiva a las autoridades estatales”, expresó.Por ello, indicó que se hará valer las decisiones de los jueces locales, en relación a la negativa a entregar al imputado por delitos de peculado a las autoridades judiciales federales.De gira por Ciudad Juárez, señaló que además se está respaldando al director del penal de Aquiles Serdán, en su decisión de ampararse ante las sanciones que le pretenden aplicar por no haber entregado materialmente a Gutiérrez a autoridades judiciales del orden federal.Agregó que está pendiente de resolver un recurso de revisión y un recurso de queja presentado por autoridades estatales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el mismo caso de Alejandro Gutiérrez.“Están presentados amparos por parte de los defensores de Alejandro Gutiérrez y está a la vista un nuevo conflicto competencial o por lo menos de jurisdicción, si no es competencial”, abundó.El 13 de mayo, elementos de la Policía Federal trataron de sustraer a "La Coneja" de los juzgados federales y llevarlo al aeropuerto, donde ya lo esperaba una aeronave para trasladarlo a la Ciudad de México. Sin embargo, policías estatales lo impidieron.Ante ello, el juez federal, Gerardo Moreno García, quien lleva el caso de “La Coneja”, pidió la intervención del Ejército y la Marina para que se haga efectivo el traslado de Alejandro Gutiérrez al reclusorio norte en la Ciudad de México, algo que no ha ocurrido.Miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvieron un encuentro con el gobernador Javier Corral Jurado, en la que se trató el tema del repunte de homicidios.Martin Alonso Cisneros, coordinador en turno del CCE, comentó que de acuerdo con lo expuesto por el mandatario la ola de violencia por la que atraviesa la región tiene su origen en la división de un grupo delictivo.En la junta se hizo énfasis en la necesidad de aumentar el número de elementos para reforzar la vigilancia, mencionó el dirigente empresarial.Alonso Cisneros dijo que tras este informe se espera que continué abierto el diálogo y se refuerce la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) señaló que también se planteó reforzar el trabajo que se hace desde la Mesa de Seguridad, así como la participación de los autos con placas rojas en los hechos violentos.Gabriel Cantú Murguía, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) indicó que se exigió reforzar la seguridad, pues el gremio ha sido fuertemente golpeado en semanas recientes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.