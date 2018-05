Registrados de último momento no aparecerán en boletas

Chihuahua– Siete partidos políticos se vieron obligados a sustituir candidaturas en Aldama, Juárez, Casas Grandes, Meoqui y Camargo ante la renuncia de quienes originalmente habían postulado, sin embargo, el cambio no se reflejará en las boletas a utilizarse el día de la elección, dado que ese material ya fue impreso y no alcanzó a ser modificado.Los cambios se aprobaron el viernes pasado en sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral, organismo que avaló las modificaciones solicitadas por los partidos, pero les advirtió que, de acuerdo con el calendario de producción de boletas electorales, y dado que ya están impresas, no se reflejarán las sustituciones en los documentos.Se trata de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, al cambiar a Rogelio Dávila González por Erick Estrada Sinecio como su regidor propietario en lugar número 6 de la planilla al Ayuntamiento de Aldama.De igual forma consiguieron modificar la candidatura a regidora en el lugar número 4 de la planilla a la presidencia municipal de Casas Grandes, ante la renuncia de Jenifer Ocon Quintero y pasarle la estafeta a Gloria Carballo Reyes.Asimismo la coalición Por Chihuahua al Frente, de PAN y Movimiento Ciudadano tuvo que solicitar modificaciones en sus planillas de Camargo y Juárez. En el primero por la renuncia de Jorge Salvador Apodaca Chávez como presidente municipal suplente, y en el segundo por la salida de Jesús Darío Cárdenas Monárrez como regidor suplente en la posición número 8. En sus lugares quedaron Humberto Molina Silva y Alejandro Guerrero Reyes, respectivamente.También el PRD cambió a su candidato suplente a la alcaldía de Juárez, y puso a Gabino Solís González en lugar de Omar Camacho Cruz, mientras que Nueva Alianza se vio obligado a poner a Iván Gómez Rodríguez como su abanderado suplente a la presidencia de Meoqui por la renuncia de Adrián Nuñez Castillo.

