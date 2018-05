'Ponen precio a cabezas de barzonistas'

Chihuahua— La controversia por el agua entre la familia LeBaron y productores del Ejido Constitución llegó a una situación peligrosa, ya que a través de terceras personas se le hizo saber a Martín Solís, Heraclio Rodríguez y otros barzonistas, que tengan cuidado porque se le va a poner precio a sus cabezas, dijo ayer el activista Gabino Gómez.Entrevistado en el marco del Foro “Amenazas, desafíos y resistencias en la Sierra Tarahumara” celebrado ayer en el Cidech, advirtió que los LeBaron andan en una actitud sumamente agresiva, amenazando a diversos compañeros, por lo que levantarán las demandas correspondientes y esperan que la autoridad no eche en saco roto esta situación.Abundó que los LeBaron siguen trabajando los pozos agrícolas que se han denunciado ya que siguen metiendo maquinaria a los predios agrícolas impugnados.Gabino Gómez destacó el hecho de que a petición de la Procuraduría General de la República, se pudo entrar a hacer una inspección en el predio de los LeBaron por personal de Profepa y Semarnat.Dijo que no saben qué vayan a informar, pero esperan que efectivamente la PGR tenga los elementos suficientes para que asegure ese precio en controversia, para que se impida seguir trabajando, en tanto se resuelve el asunto legal.Gabino Gómez señaló que los ejidatarios han dicho que si la autoridad resuelve en favor de la contraparte, “ni modo, lo tendremos que apechugar”.Sin embargo, recalcó que están convencidos de que no se puede dar un asunto ilegal como legal, porque la misma Conagua, la autoridad responsable, ha dicho que los documentos que amparan la perforación de pozos agrícolas en el ejido son ilegales y ninguna autoridad ahora puede salir con que son legales.Insistió en que los LeBaron no sólo siguen trabajando ilegalmente, sino que hasta asumieron una actitud sumamente agresiva, y mandaron amenazar a varios compañeros.A través de personas de toda confianza, se les hizo saber que tuvieran cuidado porque se le va a poner precio a algunas cabezas de compañeros, y se mencionó específicamente al exdirigente de El Barzón, Martín Solís, ahora director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como a Heraclio Rodríguez, dirigente estatal de esta organización y candidato a diputado federal.Finalmente dijo que la familia LeBaron, a quienes calificó de “caciques de la región”, estaba llegando a una situación sumamente peligrosa por la cual las autoridades no pueden echar en saco roto esta situación.

