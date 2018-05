'Candidatos no han pedido seguridad'

A pesar de los hechos violentos contra candidatos y políticos registrados en Chihuahua, las autoridades electorales no han recibido quejas formales que deriven en dar seguridad a quienes lo necesiten.Entre los casos está la agresión que sufrieron aspirantes del PRD en Ignacio Zaragoza a principios de mayo, el asesinato de un dirigente local del PES en Chihuahua, y el vandalismo de dos inmuebles de un líder y un candidato de Morena que ocurrió en Juárez esta misma semana.El vocero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ever Haro, dijo que a la fecha no hay solicitudes presentadas ante la Junta Local o las juntas distritales para que se dé seguridad a los candidatos en sus propiedades o mientras hacen campaña.Tras el ataque violento que sufrieron dos candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zaragoza el 6 de mayo de este año, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz, dijo que los hechos no fueron directos al proceso electoral o a las autoridades.Ese día la aspirante número uno en la planilla de regidores del partido del Sol Azteca, Liliana García, fue asesinada después de ser “levantada” de su casa; mientras el inmueble del candidato a la alcaldía de ese municipio Felipe Mendoza, fue incendiada a propósito.La misma fecha el dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Eduardo Aragón Caraveo, fue encontrado muerto en la cajuela de su vehículo a la salida de Chihuahua, en la carretera.A la lista de víctimas de agresiones se suma Rogelio Villa Cleto, candidato a síndico en el poblado de Guadalupe, ubicado en el Valle de Juárez, cuyo negocio de comida ubicado en la colonia Riberas del Bravo de esta ciudad, fue incendiado, al parecer, por cuestiones políticas.Esos hechos ocurrieron el lunes de esta semana. “Fue este lunes en mi negocio de comida, a las 3:45 de la mañana empezó el incendio. No podría acusar a nadie directamente, pero todo apunta a que fue intencional”, dijo el aspirante morenista.“Hemos visto de todo durante este proceso, porque vamos arriba en las encuestas, tienen mucho coraje (sus adversarios políticos), envidia”, presumió el también micro empresario.• Levantan y matan en Zaragoza a la candidata del PRD Liliana García• Incendian casa del aspirante del PRD Felipe Mendoza en Zaragoza• El dirigente del PES, Eduardo Aragón Caraveo, fue encontrado muerto en la cajuela de su vehículo.• Incendian negocio en Riberas del Bravo, propiedad de Rogelio Villa Cleto, candidato a síndico por Morena en Guadalupe• Vandalizan oficinas de enlace del diputado local por Morena, Pedro Torres Estrada

