Corral, ausente en momentos clave

En más de una ocasión mientras en Chihuahua ha habido incidentes de violencia, detenciones o paros de labores, el gobernador Javier Corral ha estado ausente o dedicado a actividades de recreación.El último episodio de este tipo tuvo lugar el jueves pasado cuando, apenas unas horas después de que el Ejército y la Policía Federal capturaban en un operativo al presunto narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias “El 80”, Corral paseaba acompañado de miembros de su gabinete por la Feria de Santa Rita, posando para selfies, antes de acudir al palenque.En el recorrido por la feria, el gobernador jugó golfito y se tomó varias fotografías, siempre acompañado de su equipo de seguridad. [email protected] a la #FeriaDeSantaRita, de gran tradición en #Chih, surgida hace 287 años cuando se construyó el templo en honor de @casia_santarita. En @GobiernoEdoChih queremos recuperar la dignidad de esta fiesta, que motive la convivencia y el sano esparcimiento de las familias”, escribió Corral en su cuenta de Twitter.Antes, el 17 de abril, miles de docentes del estado de Chihuahua mantenían un paro de labores en protesta por la falta de pago y prestaciones acordadas con el Gobierno, mientras que el mandatario ofrecía una conferencia en la Ciudad de México, acompañado de senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para hablar de la pelea entablada con la Federación en contra de Alejandro Gutiérrez.Durante la conferencia, el mandatario justificó su ausencia en el estado, y la atención al paro magisterial, diciendo que el combate a la corrupción era también gobernar.“Gobernar también significa combatir la corrupción y la impunidad”, dijo Corral cuando un reportero le preguntó si se requería la presencia del gobernador en Chihuahua, particularmente por el incremento de la violencia.Antes, el sábado 7 de abril, tres agentes de la Fiscalía General del Estado encargados de la seguridad del gobernador fueron atacados en el perímetro del club en el que Corral jugaba golf.“Elementos de la CES que forman parte de nuestro esquema de seguridad personal fueron agredidos mientras realizaban patrullaje de zona; son lesiones no graves. No me encontraba en el lugar y nunca corrí riesgo alguno”, informó Corral vía Twitter.Inmediatamente después del ataque armado, Corral fue escoltado hasta su vehículo a la salida del San Francisco Country Club por otros dos elementos de seguridad para retirarse del lugar.El 5 de marzo, un comando armado irrumpió en la presidencia municipal de Ignacio Zaragoza para privar de la libertad a Guadalupe Payán Villalobos, tesorero del Ayuntamiento. Horas más tarde, el funcionario fue encontrado muerto en una brecha de la localidad.El gobernador asistía a una Convención de Minería en Toronto, Canadá, a donde viajó acompañado de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, y de otros funcionarios estatales.El 6 de marzo, el gobernador publicaba en Facebook un desayuno con el embajador de México en Canadá, Dionisio Pérez Jácome.Durante los primeros minutos del domingo 4 de febrero, un comando armado mató a seis personas en un palenque clandestino ubicado en la ciudad de Chihuahua.Desde el 2 de febrero, el gobernador estuvo fuera de la entidad para encabezar la movilización denominada Caravana por la Dignidad, que inició el 20 de enero y en la que visitó diversas ciudades del país.De acuerdo con las bitácoras de vuelo, Corral Jurado usó la aeronave estatal King Air 350 para realizar viajes de Chihuahua a Guadalajara, de Guadalajara a Morelia, de Morelia a Toluca y de Toluca a Chihuahua, a donde volvió hasta el 5 de febrero, un día después de que terminara la movilización en Ciudad de México.En el mitin del cierre de la caravana, el gobernador no se refirió a las víctimas mortales del ataque en el palenque ni a los heridos, entre los que había dos menores de edad.

comentarios

