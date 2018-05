Tramita amparo director del penal para evitar arresto por 'desacato'

Chihuahua— El director del penal de Aquiles Serdán, Juan Martín González, tramitó un amparo para evitar ser detenido por autoridades federales, ya que ha sido sancionado por no realizar el traslado de Alejandro Gutiérrez, “La Coneja”, a una prisión federal.El gobernador del estado, Javier Corral, explicó que respaldan al funcionario estatal ante las sanciones que se le han aplicado y que ha impugnado.Corral Jurado destacó que el Gobierno del Estado respalda la decisión del funcionario de combatir jurídicamente mediante el amparo y otros medios de impugnación, dichas amonestaciones.Calificó de ilegales, absurdas y excesivas las sanciones emitidas por el juez Moreno García, y respaldó la conducta asumida por el director Juan Martín González Aguirre, la cual ha sido argumentada en función de la existencia de una orden de otro juez de la misma jerarquía que Moreno García, en el sentido de que el imputado debe permanecer en el Cereso de Aquiles SerdánCorral Jurado no descartó que el juez federal Moreno García pudiera ser sancionado luego de que integrantes del Consejo de la Judicatura Federal se pronunciaron públicamente por revisar la actuación del juzgador.Anunciada por el gobernador, la audiencia judicial en el caso contra Gutiérrez a realizarse ayer no tuvo lugar.Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del Gobierno del Estado, informó que no había audiencia programada y que no habían recibido notificación alguna de ningún procedimiento del juez federal de control, Gerardo Moreno García.Mientras que Javier López, uno de los abogados que forma parte del equipo de defensa del exsecretario adjunto del PRI, confirmó que no existía ningún aviso de audiencia del caso.En entrevista, López afirmó que el próximo lunes vence el plazo para que alguna autoridad judicial de Chihuahua explique de manera oficial a Moreno García la razón por la que no se han acatado las órdenes que mandatan el traslado de Gutiérrez a un penal federal para que responda ahí por el caso de peculado que se sigue en su contra.El martes, el gobernador aseguró que se realizaría una audiencia el 18 de mayo para que Moreno García retirara los beneficios a los testigos de identidad reservada que declararon contra Gutiérrez y otros funcionarios, en el caso que se sigue por la comisión de presunto peculado en contra de las arcas chihuahuenses por recursos que, presume la Fiscalía General del Estado, terminaron en manos del PRI para campañas políticas en 2016.

