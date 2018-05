Capturan a 'El 80' sin ayuda del Estado

El Gobierno federal detuvo ayer al presunto narcotraficante Carlos Arturo Quintana Quintana, alias ‘El 80’, de 35 años e identificado por el Gobierno de Estados Unidos como uno de los jefes del Cártel de Juárez o ‘La Línea’ en esta entidad.Ante medios de comunicación de la Ciudad de México, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmó que el arresto corrió a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, que interceptaron al supuesto capo en su municipio de origen, Namiquipa.El Estado quedó al margen de la detención. Mientras que el miércoles, alrededor de las 9 de la mañana el gobernador Javier Corral Jurado, el fiscal general del Estado, César Arturo Peniche Espejel, y el comisionado estatal de Seguridad, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, inauguraban la ruta exprés del Chepe hablando de mejorar la seguridad, los castrenses preparaban la ejecución del operativo, que se concretó este jueves.“Carlos Arturo N. fue asegurado en el municipio de Namiquipa sin que las fuerzas especiales que participaron en el operativo efectuaran un solo disparo”, dijo Sales.“Esta persona es responsable de actividades delictivas cometidas por uno de los principales grupos criminales que operan en el estado de Chihuahua, particularmente en los municipios de Bachíniva, Matachí, Namiquipa y Santa Ana Babícora”, agregó.Sales también informó a los medios –a los que no permitió preguntas– que, pese a que no hubo disparos, Quintana Quintana fue encontrado fuertemente pertrechado con armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.“Al momento de la detención se le encontró en posesión de dos fusiles de asalto, un rifle de francotirador y tres pistolas tipo escuadra; todo de calibre de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como cargadores, cartuchos, vestuario y equipo táctico y de comunicación diverso, dos vehículos tipo pick up y aproximadamente 30 mil pesos en efectivo”, dijo Sales.Quintana Quintana quedó así a disposición del Ministerio Público de la Federación, agregó el funcionario.La detención trascendió desde la mañana de ayer y fue confirmada poco después del mediodía por la Fiscalía General del Estado.La Fiscalía del Estado se adjudicó parte del crédito: “Sabedores de los esfuerzos conjuntos que llevamos a cabo en el combate a la delincuencia, reconocemos la acertada intervención que propició la captura de este líder delincuencial, quien deberá ser presentado ante un juez de Control para que responda por las imputaciones que se le formularán en su contra”, señaló Peniche Espejel a través de un comunicado.“En este caso, como en otros más, la Fiscalía General del Estado trabaja con la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional, para lograr la detención de los objetivos criminales, principales generadores de violencia”, agrega.Sin embargo, durante la conferencia de prensa Sales atribuyó todo el operativo a las fuerzas federales, incluyendo las labores de inteligencia.Datos obtenidos por este medio indican que, desde temprano, se observó en la zona de aquel municipio colindante con la capital del estado el sobrevuelo de helicópteros militares con más de medio centenar de elementos castrenses.La captura significa uno de los mayores golpes dados por el Gobierno federal en Chihuahua a esta organización criminal, que presuntamente sostiene desde hace una década con el Cártel de Sinaloa –o “la Gente Nueva”– una disputa por las rutas del trasiego internacional de droga a través de esta entidad fronteriza.Quintana, agregó Sales, esta además “identificado como el principal generador de violencia en el estado”, y se encuentra vinculado con al menos otras cinco indagatorias por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.“De las investigaciones realizadas por las instituciones de seguridad y del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano se desprende también que es probable responsable del trasiego de mariguana, goma de opio, heroína, fentanilo y cristal, entre otros sicotrópicos y estupefacientes del estado de Chihuahua con destino a los Estados Unidos de América, por lo que es una de las personas más buscadas (de ese país)”, agregó. (Staff/El Diario)Carlos Arturo QuintanaQuintanaAlias: ‘El 80’Edad: 35 añosIdentificado por EU como uno de los jefes del Cártel de Juárez o ‘La Línea’Es de los más buscados en ese paísSeñalado como “el principal generador de violencia en el estado” por la Comisión Nacional de Seguridad• Bachíniva• Matachí• Namiquipa• Santa Ana (Soto Máynez)• Babícora• Ignacio Zaragoza• Buenaventura• Cuauhtémoc• Temósachic• MaderaProbable responsable del trasiego de mariguana, goma de opio, heroína, fentanilo y cristal, entre otros a través de Chihuahua con destino a EUEn su detención el 80 tenía:• 2 fusiles de asalto• 1 rifle de francotirador• 3 pistolas tipo escuadra• 2 vehículos tipo pickup• 30 mil pesos en efectivo• Cargadores y cartuchos• Vestuario y equipo táctico• Equipo de comunicación diverso

comentarios

