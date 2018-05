Chihuahua— Doctores del Hospital Central tuvieron que realizar varias cirugías con la iluminación de teléfonos celulares debido a una falla en el suministro de energía eléctrica, que al parecer se registró durante el día de ayer.De acuerdo con una publicación en el perfil de Facebook del doctor César R. Aguilar Torres, los doctores tuvieron que enfrentar la falla improvisando y posteriormente agradeció a todos sus compañeros.Junto a las fotos en la que se realiza una cirugía iluminada con la luz de celulares, escribió: “Luz en la mente y arte en las manos. Que nada nos detenga, menos las fallas eléctricas. Gracias a cada uno. Ninguno es mejor que todos juntos”.Trascendió por comentarios de algunos médicos que estas fallas se generaron debido a la falta de mantenimiento en las instalaciones del nosocomio que pertenece al Estado.El desperfecto puso en riesgo la operatividad de los diversos departamentos del hospital, pero además, según denunciaron médicos que en ese momento se encontraban laborando en el lugar, se puso en riesgo la salud de los pacientes ya que algunos estaban siendo intervenidos quirúrgicamente.De acuerdo con los denunciantes, al “irse” la luz, la planta generadora no entró de inmediato en funcionamiento, lo que obligó al personal médico y de enfermería a utilizar sus teléfonos celulares para iluminar los espacios del área de operaciones para que las cirugías pudieran continuar.Aunado a ello, se vieron obligados también a dar asistencia respiratoria manual a los pacientes debido a que los aparatos para ello dejaron de funcionar.Por otro lado, indicaron, el riesgo se extendió a los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos, mismos que también requirieron asistencia respiratoria.Dijeron desconocer las causas de lo ocurrido, pero exigieron a la autoridad que ponga atención a la situación, ya que si en esta ocasión afortunadamente no ocurrió nada grave, puede que la suerte no sea la misma en la próxima.Recordaron que actualmente se criminaliza al médico continuamente sin tomar en cuenta las condiciones de carencias en las que desarrollan su trabajo.

