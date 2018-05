Rechaza Peniche acusaciones de desacato

Chihuahua- “No veo yo el fundamento de que nos acusen por desacato, porque reitero, la decisión (del traslado) no me corresponde a mí”, expresó el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel con relación a la atracción en el Poder Judicial Federal de las causas penales instruidas en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y coacusados.Entrevistado ayer, el titular de la FGE dijo, “hay que tomar en consideración que tanto el juez de control federal y el de Chihuahua, ante el Código Nacional de Procedimientos Penales están exactamente al mismo nivel, entonces el juez federal no puede soslayar de ninguna manera la facultad del juez local. Esa decisión finalmente no esta en la FGE, sino en los Tribunales, la opinión de los abogados no me merece ya mayor comentario”, subrayó.César Peniche dijo que respetaba las opiniones de las partes, paro había que someterse a las constancias de autos.La decisión no me corresponde a mí, si no estrictamente a los jueces quienes tienen que dirimir donde deben permanecer los detenidos para cumplir con su detención preventiva y donde se deben resolver los juicios.Sobre la presunta audiencia que se llevará a cabo el día de mañana en los juzgados federales, el fiscal del Estado agregó que no es una decisión que le compete a ellos entornó al operativo a implementarse si no de los juzgadores.