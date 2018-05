En el aire, audiencia contra 'La Coneja'

La audiencia judicial contra el priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez que el gobernador Javier Corral Jurado pidió a sociedad y abogados vigilar este próximo viernes 18 está sin confirmar.“Todavía no tenemos información hasta ahora; andamos tratando de que se confirme. No tenemos la fecha. No la han subido a la agenda del sistema de los juzgados federales”, dijo Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del Gobierno del Estado.En entrevista, el abogado y exdirigente del PAN juarense agregó que fue el juez del Centro de Justicia Penal Federal, Gerardo Moreno García, quien convocó para esa fecha en la sesión del pasado viernes, en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, pero que el gobierno del estado no conoce aún ni el tema.“La cuestión es que solo un tipo audiencia innominada, exactamente no se establece cuál sería”, dijo Espinoza.El gobernador del estado hizo el martes a través de un comunicado “un llamado particular a la Red Nacional de Juicios Orales para que observen el desahogo y desarrollo de estas audiencias del viernes 18 de mayo”.El tema sería la cancelación de los beneficios dados por el gobierno de Chihuahua a los testigos de identidad reservada que aportaron información para la investigación contra el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, según el comunicado.“En el plan de impunidad que el presidente Peña Nieto ha planeado y decidido, para este caso, en la audiencia del próximo viernes 18 de mayo, hay que ver si el juez de control Moreno García pretende retirar los criterios de oportunidad a varios testigos de identidad reservada, con el propósito de ir desarticulando y desarmando las acusaciones contra Alejandro Gutiérrez”, se le atribuyó al Ejecutivo.Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general del comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue detenido en diciembre pasado por haber presuntamente desviado 250 millones de pesos de recursos federales pertenecientes a Chihuahua en 2015, antes de la elección de 2016.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.