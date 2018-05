La pantalla panorámica que instaló el Gobierno del Estado a un costado del Hospital de la Mujer no cuenta con permiso de la Dirección de Desarrollo Urbano y esta dependencia tiene la facultad de clausurarla, informó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.Dijo que Protección Civil no inspeccionó la infraestructura, lo cual es un requisito para tramitar la licencia correspondiente ante el Municipio.Al respecto, José Pérez Espino, vocero del Gobierno estatal en Juárez, dijo que tenía conocimiento de que se había cumplido con las autorizaciones correspondientes. “El dato que me dan es que el permiso está resuelto”, mencionó.Al solicitarle el documento y fecha de autorización la pantalla y qué instancia había permitido su instalación, el vocero reiteró que estaba resuelta la licencia del espectacular, aunque no entregó ningún escrito para sustentar su dicho. “Es el dato que tenemos”, reiteró.El artículo 19 del Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez establece que “para la fijación, instalación, colocación, pintado y diseño de anuncios, se requiere la licencia correspondiente”.Matamoros Barraza explicó que cuando se tramita el permiso para la instalación de un panorámico ante la Dirección de Desarrollo Urbano, peritos especializados revisan el anuncio, y una vez realizado este trabajo, personal de Protección Civil lo supervisa.Agregó que en este caso como no hay trámite en Desarrollo Urbano, la Dirección de Protección Civil no lo ha revisado.La pantalla gigante fue adquirida por el Gobierno del Estado por una cantidad de 4 millones de pesos.El espectacular electrónico fue encendido el pasado lunes para difundir mensajes oficiales.El aparato está ubicado sobre una base de varios metros de altura que lo coloca de frente hacia quienes circulan o caminan desde el oriente hacia el poniente sobre Paseo Triunfo de la República.Está instalado enfrente de las oficinas jurisdiccionales de la Secretaría de Salud de Chihuahua en Ciudad Juárez, a un costado del Hospital de la Mujer y muy cerca de la unidad de consulta externa de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH).Las cuadrillas de trabajadores terminaron de colocar esta pantalla el sábado pasado, día en que realizaban los últimos ajustes para elevar la estructura que le da soporte. (. Castañón/ I. Ramírez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.