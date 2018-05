Los Ayuntamientos de Ignacio Zaragoza y Valentín Gómez Farías han visto diezmadas sus corporaciones municipales desde la implementación del plan de intervención del Estado decretado por el gobernador Javier Corral Jurado en febrero del año pasado, al grado de que el primero no cuenta con un solo agente preventivo.La falta de policías municipales se da en un período en el que el territorio de esos municipios se encuentra tomado como campo de batalla por los grupos armados de dos cárteles de las drogas, que a diario circulan por ahí incluso con armas de guerra empotradas en sus camionetas blindadas.Lo situación es tal que en Ignacio Zaragoza no tienen un solo agente preventivo y en Valentín Gómez Farías hubo renuncia masiva tras ser levantados algunos de ellos, de acuerdo con datos oficiales de ambos Ayuntamientos.En ambos municipios, donde la violencia brotó el 6 de mayo cobrando la vida de 8 personas, el plan decretado por el gobernador Javier Corral que buscaba depurar y capacitar corporaciones municipales está lejos de cumplirse.Con ese programa de seguridad, el Estado asumió el trabajo de seguridad pública y reemplazó con agentes de la Fiscalía, Policía Estatal y Comisión Estatal de Seguridad a las Policías de Ignacio Zaragoza, Madera, Valentín Gómez Farías, Temósachic, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.En Zaragoza, una de las “intervenidas”, entre mayo de 2016 y mayo pasado tuvo 12 deserciones o “bajas voluntarias” de agentes y sólo pudo hacer nueve contrataciones de elementos que también han desertado y a la fecha, no tiene policías.En Gómez Farías, en octubre del 2017, un total de 16 policías municipales de 22 que tenía la corporación renunciaron, unas horas después que un grupo armado tomó la cabecera municipal donde quemó tres casas y privó de la libertad a dos agentes de esa corporación.Ese día, los cuatro agentes preventivos que quedaron activos se presentaron a laborar de manera normal, pero no salieron a patrullar.Sin embargo, en ambos municipios siguen a la espera de que los ofrecimientos y compromisos que se plasmaron en los decretos se cumplan.En Zaragoza, el alcalde Ervey Ruiz señala que esperan contar antes de que concluya su mandato con un grupo de 12 elementos.“Tenemos contemplado, inclusive estamos capacitando un grupo de personas en Chihuahua, en el C-4, personas que quieran estar con nosotros, integrarse y hacer el equipo de la Policía Municipal”, dice.Sin embargo, no hay fecha para que se cumpla esa aspiración y tampoco hay interesados en ser policías en la zona serrana de acuerdo con datos de la misma Fiscalía General del Estado.“No tengo fechas, quedé de estar en un reunión en Chihuahua en el C-4, pero no he estado con ellos”, dice el edil.El alcalde señala que mientras eso ocurre, la seguridad está a cargo de la Policía estatal, que sólo hace patrullajes intermitentes por ambos lugares. En un recorrido realizado el lunes por Ignacio Zaragoza, pobladores indicaron que no existe presencia de los poliestatales de manera permanente. (Staff/El Diario)