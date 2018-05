Desempleo y violencia desplazan a habitantes

Con una población de 7 mil 500 habitantes -más de la mitad en edad productiva- el desempleo, al igual que la inseguridad, son los principales problemas que enfrenta el municipio de Ignacio Zaragoza y que está detonando el desplazamiento de sus habitantes.De acuerdo con habitantes de esta comunidad, vecinos, familiares y amigos se han ido a otras localidades para ponerse a salvo.“Desde hace un año está pasando esto, tienen miedo de quedar atrapados cuando se están peleando a balazos”, dijo un comerciante que optó por no decir su nombre.Para el alcalde, Ervey Ruiz Ornelas, el desempleo es el principal factor de la migración que se está presentando en la comunidad que dirige.“La seguridad no tiene que ver, es más la necesidad, no hay trabajo, no tenemos fuentes de empleo, yo ando preocupado. El trabajo ha escaseado porque no tenemos fuentes de trabajo y el empleado es escaso, (no tenemos) más que la maquiladora que ocupa a unas 700 personas”, dijo.Ruiz Ornelas indicó que unos años antes, la actividad económica principal en Zaragoza era la agricultura y ganadería, pero ya nadie siembra porque es incosteable y no se recupera lo invertido, mientras que la ganadería es de unos cuantos productores.“Aquí es zona temporalera, para el riego esperamos a la lluvia que cae y ustedes saben, la gente casi ya no siembra, ya no reditúa el sembrar porque no hay precios de garantía para los productos que se siembran y la gente ya no quiere porque no levanta ni lo que invierte”, añadió.El alcalde, indicó que se pedirá al gobernador Javier Corral auxilie al municipio que representa.“Le vamos a comentar al señor gobernador que volteen para el pueblo porque la gente se está yendo pero porque no hay donde trabajar, ningún medio donde trabajar más que la maquiladora”, agregó.Mientras tanto, los brotes de violencia como el ocurrido el pasado 6 de mayo en Zaragoza y Gómez Farías, que sembró el terror en la población y dejó 8 personas asesinadas, así como casas y negocios quemados, provocaron más desplazamientos.