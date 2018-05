Chihuahua, entre los peor gobernados

Javier Corral Jurado es de los mandatarios peor calificados por sus gobernados en el país, según la Encuesta Nacional de Desempeño de Gobernadores, realizada por la casa encuestadora Arias Consultores, y publicada por la Revista 32.Según los resultados de la encuesta, Corral Jurado es el cuarto peor gobernador: el 83.7 por ciento de los chihuahuenses participantes desaprueba su desempeño, mientras que 12.9 por ciento lo aprueba y un 3.4 por ciento respondió que “no sabe”.El desempeño, confianza, avances en materia de corrupción, salud y seguridad, alcanzan niveles muy bajos en relación con entidades como Guanajuato y Yucatán, cuyos gobernadores tienen las mejores calificaciones del estudio.La encuesta toma la opinión de 6 mil 896 personas a través de Facebook, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 65 años, y en su mayoría tienen estudios de preparatoria, universidad y posgrado.La muestra tomada de cada estado corresponde proporcionalmente al número de personas en los listados nominales con acceso a redes sociales.“¿Cómo califica el desempeño de su gobernador?, incluyendo preferencia partido político a nivel entidad”, preguntaron los encuestadores a través de redes sociales.Los mandatarios que recibieron mejores calificaciones fueron Francisco Cabeza de Baca, de Tamaulipas, con 51.8 de aceptación; Miguel Márquez, Guanajuato, con 50.4; y Rolando Zapata Bello, de Yucatán, con 50.3 puntos porcentuales.En esa lista aparecen por debajo de Corral, con 12.6 por ciento de aprobación Silvano Aureoles, de Michoacán; Marco Antonio Mata, de Tlaxcala con 7.5; y Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco con 4.3.En el renglón de confianza de inversión que tienen los empresarios, con la pregunta “¿Ha mejorado la confianza de los empresarios para invertir?”, Corral aparece en penúltimo lugar con un 80.7 por ciento de desaprobación y un 12.2 por ciento de aprobación, mientras que 7.1 por ciento no sabe. Delante de él aparecen todos, menos el de Tabasco con 2.4 por ciento.Otros gobernadores como los de Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Jalisco y Tamaulipas, alcanzan los niveles más altos niveles de aceptación de sus gobernados con porcentajes de 61.9, 57.1, 55.9, 49.4 y 45.2, respectivamente.En el tema de la disminución de corrupción en los trámites de gobierno apenas el 9.3 por ciento de los chihuahuenses encuestados dijeron que creen que efectivamente ha disminuido este problema. Corral está sólo por encima de Arturo Núñez, de Tabasco, y Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, quienes tienen 4.2 y 3.4 puntos respectivamente.Lo mismo sucede en la generación de empleo formal, en la que el mandatario chihuahuense ocupa otra vez el penúltimo lugar con un porcentaje de 11.4, sólo encima de su homólogo tabasqueño, quien tiene 1.0 de calificación.Y en cuanto a la mejora del servicio de Salud, está entre los peores cinco calificados, con 12.7, muy por debajo del 52.5 que alcanza Miguel Márquez, de Guanajuato; o los 42.9 que tiene el mandatario yucateco Rolando Rodrigo Zapata, con 42.9.En el rubro de apoyo a sectores vulnerables un 17.4 por ciento cree que sí hay apoyo.En el tema de obra pública, los chihuahuenses consideran que no ha mejorado en el estado. El 82.0 por ciento considera que no ha mejorado nada, y sólo supera en desempeño al 91.4 por ciento del mandatario de Tabasco, el último lugar en ese rubro de la encuesta.Mientras en la seguridad el 9.0 por ciento considera que ha mejorado la seguridad en la entidad, contra el total de 88.8 por ciento que dice que no. El resto no respondió.Hay que mencionar que el 49.5 de los cibernautas dijeron tener estudios de universidad; el 17.0 posgrado; el 17.8 preparatoria; el 9.0 carrera técnica; el 5.9 cuenta con secundaria; el 0.7 con primaria y 0.1 dijo que no tienen ningún tipo de grado escolar.El 28.5 por ciento –la gran mayoría– son profesionistas, mientras el 17.4 es empleado, el 11.2 servidor público, el 10.4 es estudiante; el 8.6 trabaja por su cuenta, el 8.0 es comerciante o empresario, y los demás son jubilados, desempleados y jornaleros. (Javier Olmos / El Diario)

