Chihuahua— El exsecretario del Comité de Adquisiciones en la pasada administración, Antonio Enrique Tarín García, y el exdirector de Administración, Gerardo Villegas Madriles, procesados por presuntos actos de corrupción, denunciaron a través de una misiva “la justicia selectiva” del gobernador Javier Corral Jurado.Es incapaz de mencionar que todos los asuntos relacionados con nosotros y otros exservidores públicos, son manejados por sólo 8 de los 18 jueces que existen en el Distrito Judicial de Morelos. Todos ellos subsanando las deficientes actuaciones de los Ministerios Públicos y con resoluciones hechas a conveniencia del Ejecutivo, dijeron.Tampoco menciona que al día de hoy el juez de Control de Chihuahua no ha enviado la totalidad de la causa penal 780/2017 al juez federal por el miedo de que las irregularidades con las cuales hemos sido vinculados a la misma, salgan a la luz.Dentro de la información que ocultan destacan los sobres lacrados con la identidad de los testigos con identidad reservada por miedo a que se descubra la justicia selectiva con la que han actuado con los verdaderos culpables y la ilegalidad de sus testimonios. Mencionando incluso que es la Suprema Corta de Justicia de la Nación quien actúa ilegalmente, cuando él ejerce un control total y amenazante sobre el Poder Judicial del estado de Chihuahua, refirieron Tarín y Villegas.En la carta, ambos procesados acusan al mandatario estatal de no ceder su caso a la Federación porque se descubrirán las irregularidades.“Le da miedo también que se descubra la ilegalidad con la que le otorgaron un criterio de oportunidad al responsable del recurso público en la pasada administración, el exsecretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral, quien pasea libremente por la ciudad, pese a existir una prohibición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales a no brindarlos cuando estos vayan en contra del interés público… mas no en contra de los intereses del señor Javier Corral Jurado”.Esto lo manifestamos porque tenemos un año guardando silencio con el miedo de que atenten contra nuestras familias y contra nosotros, pero el miedo fortalece la mentira. Y porque hasta el día de hoy nos encontramos secuestrados por el Gobierno del Estado de Chihuahua, quien ha dado firmes instrucciones a custodios del Cereso de disparar contra todo aquel que quiera dar cumplimiento a la orden del juez Gerardo Moreno García, mencionaron.Hemos sido utilizados como la bandera política y electoral del señor Corral y de su administración al no poder dar resultados contundentes ante los problemas del Estado de Chihuahua.Al señor Corral le da miedo que seamos sometidos a un proceso justo y bajo los términos que marca la ley. Porque aunque les ha vendido una historia a los chihuahuenses, la realidad es que no han obtenido ninguna sentencia condenatoria por los temas de Justicia para Chihuahua y los juicios abreviados a los que sometieron a otros han sido por la presión de declarar falsedades y la negociación económica, no por las buenas investigaciones y el actuar ético de sus ministerios públicos y de sus jueces, subrayaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.