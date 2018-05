Chihuahua— Chihuahua es el tercer estado con más deuda por compras de medicamentos a empresas integrantes de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis).Precedido sólo por Sinaloa con 658 millones de pesos y el Estado de México con 530 millones, la deuda que sostiene el Gobierno de Chihuahua por compras consolidadas y otras adquisiciones con las empresas farmacéuticas suma 214 millones 508 mil 572 pesos, de acuerdo con información actualizada al pasado 30 de abril por Carlos Ramos Alcocer, director ejecutivo de la Asociación.De esa cantidad, Servicios Estatales de Salud es la que tiene la deuda más grande, de la cual se derivan 118 millones 33 mil 402 pesos.Mientras que el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) acumula 51 millones 833 mil 691 pesos, mientras que Pensiones Civiles todavía está pendiente de liquidar 44 millones 641 mil 479 pesos a empresas farmacéuticas, según información de la Andis.Sin embargo, la administración estatal reconoce un adeudo 53.16 por ciento menor, ya que según sus cuentas, sólo deben 100 millones 454 mil 506 pesos a los proveedores de medicamentos.Ante la falta de pagos del Gobierno del Estado con las empresas farmacéuticas, Ramos Alcocer explicó a El Diario, que “la mayoría de las empresas siguen surtiendo los requerimientos porque los obliga el contrato formalizado con las instituciones; si no cumplen con el abasto que solicitan a proveedores, hay sanción”.Sin embargo, el titular del organismo aclaró que cuando una distribuidora farmacéutica tiene problemas financieros por falta de pago de las instituciones deudoras, podrían interponer una demanda. “Si no hay pago, las empresas están en posibilidad de decidir dejar de abastecer”, subrayó.Ramos Alcocer puntualizó que las instituciones deudoras no cumplen con los compromisos de bases de licitación de las compras consolidadas ni con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del IMSS, el cual establece que el pago a proveedores deberá efectuarse hasta 20 días después de la entrega de los bienes solicitados en el contrato.“Las empresas están obligadas a abastecer. Están en un estado de indefensión y algunas instituciones abusan porque no pagan y siguen solicitando medicamentos”, denunció el director de la Andis.Ante la dificultad que ha enfrentado el Gobierno del Estado por mantener el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos, la asociación ha gestionado las labores de cobranza respectivas a través de solicitudes directas al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, con copias redirigidas a Ernesto Ávila Valdez y Arturo Fuentes Vélez, titulares de la Secretaría de Salud y Hacienda, respectivamente, para gestionar el pago a las empresas farmacéuticas.A pesar de los oficios de requerimiento de pago que fueron enviados a mandos del Poder Ejecutivo de Chihuahua, Carlos Ramos afirmó que no ha habido “sensibilidad ni respuesta positiva al problema que genera el pago a proveedores”.Debido al adeudo de casi 215 millones de pesos, así como la dificultad financiera que eso constituye para las empresas farmacéuticas que proveen medicamentos a estados deudores como Chihuahua, la Andis ha solicitado que aquellas entidades que no cumplan con los pagos no logren participar en la Compra Consolidada de Medicamentos que coordina el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).“Las empresas ya no están en condiciones de abastecer a las instituciones deudoras y las empresas podrán decidir las gestiones legales correspondientes. Solicitamos y reiteramos el cumplimiento de sus compromisos de pago”, explicó Ramos Alcocer.A pesar de una posible salida de las instituciones de salud chihuahuenses de esta plataforma de compra, el 28 de abril pasado, El Diario publicó que la Secretaría de Salud Estatal dejará de participar en la Compra Consolidada de Medicamentos, debido a la falta de resultados que ha dejado esta dinámica de adquisición, según consideró el titular de la dependencia, Ernesto Ávila.“Hubo casos en que no se estaban entregando medicamentos. Vamos a hacer otro esquema, ya no vamos a ir en licitación con el Seguro, tenemos que hacerlo nosotros porque los contratos con las compañías que asignó el Seguro, no estamos recibiendo de ellos el suficiente medicamento”, declaró Ávila al momento de anunciar su salida de la siguiente compra consolidada.El pasado 11 de mayo, El Diario publicó que las instituciones dedicadas al rubro de salud mantienen deudas de 100 millones 454 mil 506 pesos por compra de medicamento y equipo médico a empresas farmacéuticas integradas a la Andis.La información publicada fue basada en las respuestas a distintas solicitudes de información enviadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a Ichisal, Servicios Estatales de Salud (SES) y Pensiones Civiles, con números de folio: 45462018, 45472018 y 45452018, respectivamente.De acuerdo con información entregada por las tres dependencias, el adeudo con los proveedores de medicamentos hasta la fecha ascendía a los 100 millones 454 mil 506 pesos. Esto corresponde a una deuda hasta 53.16 por ciento menor a la que la Andis reportó en sus archivos.