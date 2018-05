Pese a los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el corredor del noroeste de Chihuahua, los municipios de Ignacio Zaragoza y Valentín Gómez Farías permanecen sin presencia policiaca fija que resguarde la seguridad de sus habitantes, según se pudo apreciar en un recorrido realizado ayer por El Diario a esa zona.En estos municipios –que se ubican a unos 300 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, entre Buenaventura y Madera, en la antesala de la sierra de Babícora–, el pasado 6 de mayo los enfrentamientos sembraron el terror en la población y dejaron 8 personas asesinadas, así como casas y negocios quemados.La única corporación que tiene patrullaje intermitente por el sector es la Comisión Estatal de Seguridad, de la cual, durante un recorrido de al menos 5 horas que hizo ayer El Diario por la región, se observaron sólo cuatro unidades con cuatro agentes cada una, cantidad inferior al grupo estimado de 300 sicarios que generó la violencia en la región.Sin embargo, la corporación no tiene base de operaciones ni comandancia en esos dos municipios y hace recorridos en distintos momentos, sin quedarse de manera fija en la comunidad, de acuerdo con testimonios recabados por El Diario ayer en esas localidades.En tanto la Policía Federal sólo estuvo el día de los hechos y el Ejército sigue sin activar operativos, de acuerdo con habitantes de Ignacio Zaragoza que prefirieron omitir sus nombres.“Aquí no tenemos policías fijos desde que el pueblo se quedó sin municipales”, dijo un empleado de una tienda de abarrotes.Lo anterior pese a que el fiscal general del estado, César Peniche Espejel, anunció el lunes 7 de mayo que se desplegaría un mayor número de elementos policiacos en la región noroeste de la entidad, los cuales realizarían patrullajes de prevención y vigilancia, para lo que tendrían el apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Federal.Aseguró que el reforzamiento policiaco se aplicaría en los municipios de Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Galeana, Buenaventura y Casas Grandes, lo que en los dos primeros no ha ocurrido, según se pudo constatar.Estos municipios se ubican en el noroeste del estado en la zona denominada Valle de San Buenaventura, mientras que Gómez Farías es limítrofe pero se ubica en la región de Babícora, ambos disputados al grupo de “La Línea” por el Cártel de Sinaloa a través del grupo Gente Nueva.De acuerdo con versiones surgidas, el 6 de mayo “La Línea ”habría acudido a Ignacio Zaragoza y Gómez Farías para recuperar el control territorial, puesto que el grupo delincuencial Gente Nueva había tomado la zona.El grupo armado arremetió también en contra de la vivienda de Felipe Mendoza Pérez, exalcalde y actual candidato del PRD al mismo puesto y asesinó a su coordinadora de campaña Liliana García, también candidata a regidora.Pese a la vulnerabilidad, la población en Ignacio Zaragoza regresó paulatinamente a sus actividades cotidianas tras la violencia de hace 10 días. (Staff/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.