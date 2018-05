Acusa Corral a juez de 'tracaladas'

El gobernador Javier Corral acusó ayer al juez federal Gerardo Moreno de cometer “tracaladas” para llevarse a la Ciudad de México a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez con la intención de exonerarlo.Dijo que Moreno ordenó el viernes el traslado del exsecretario del PRI a México y aseguró también que Gutiérrez Gutiérrez podría incriminar al propio presidente Enrique Peña Nieto.Moreno, señaló, ha cometido “muchas tracaladas” para llevarse a Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas –todos acusados de peculado– a un penal federal de la CDMX.“Este objetivo se ha instruido desde el más alto nivel del Gobierno Federal, el presidente de la República, y quieren lograrlo a como dé lugar antes de las elecciones, porque Gutiérrez es una pieza clave en diversos hechos de corrupción política de la administración de Peña Nieto, que de llegar la justicia hasta sus últimas consecuencias, podría incriminar al mismísimo presidente y a algunos de sus secretarios de estado”, manifestó.El mandatario estatal señaló que desde la Presidencia de la República se han manifestado presiones, chantajes, recorte de presupuesto, retención indebida de recursos y dilatación en la extradición de César Duarte, para excarcelar a Gutiérrez, brindarle protección y garantizarle impunidad.Declaró que de esa forma, el juez justificó que era el momento propicio y no le era dable ordenar al Ejército Mexicano a que se apersonara en el Cereso Número Uno, con el objeto de romper cerraduras y provocar una confrontación.“¡Así de cínico y así de grave! Hasta un avión de la Secretaría de Gobernación ya tenían listo en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, que llegó esa misma tarde, antes de realizarse la audiencia, con un plan de vuelo autorizado de regreso a la Ciudad de México a las 9:00 de la noche, para el traslado de detenidos, lo cual evidencia el plan preconcebido entre abogados, juez y Gobierno Federal”, denunció.“Por estos motivos, el viernes pasado, y una vez que me cercioré de la ilegalidad de la intentona, instruí al fiscal general del Estado y a los mandos de nuestros cuerpos policiacos, a defender la soberanía de nuestra entidad y no permitir que se burlaran del Poder Judicial de Chihuahua y evitar que se sustrajeran de la acción de la justicia local, los imputados.En abril, luego de ser criticado por Corral, tras la decisión de Tribunal Colegiado, el Consejo de la Judicatura Federal defendió la resolución de la segunda instancia.“Quienes integran el Poder Judicial de la Federación tienen claro que los casos no se ganan con discursos, sino con argumentos jurídicos”, respondió el CJF.El 20 de abril el juez Gerardo Moreno García dio un plazo de 24 horas para trasladar, ahora al Reclusorio Norte, a los tres acusados, so pena de multa, peroal no cumplirse la orden judicial, se ordenó una sanción de 80 mil pesos en contra del director del Cereso de Aquiles Serdán, Juan Martín González Aguirre. Al funcionario se le impuso además otra multa por resistirse al traslado.El 2 de mayo el juez Segundo de Distrito del ámbito local concedió una suspensión provisional al Gobierno de Chihuahua para no trasladar a Gutiérrez.Tres días después, el 5 de mayo, el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa revocó la suspensión provisional y con la orden, quedaron además vigentes las multas impuestas al director del penal.En su mensaje, el gobernador panista dijo que el viernes, en una rápida movilización, las fuerzas estatales impidieron la maniobra de Moreno García y escoltaron el regreso de los imputados hacia el penal estatal, donde han vuelto a sus celdas. (Con información de Orlando Chávez / El Diario de Chihuahua)

