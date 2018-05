Chihuahua— El subejercicio de 31 millones 729 mil 22 pesos que el Gobierno del Estado regresó a la Federación el año pasado por concepto de partidas no ejercidas, fue un hecho que la diputada local por Morena, Leticia Ortega, calificó como una omisión grave.“Es lamentable que se tenga que regresar esa cantidad de dinero, en contraste con el razonamiento de que no hay dinero para resolver los problemas de educación y salud. Es lamentable y grave”.La legisladora morenista puntualizó que no puede –o no debiera— haber subejercicio cuando existen “muchas necesidades en varias secretarías y rubros. No concibo cómo el gobierno puede generar subejercicios con tantas necesidades en el estado”.Por otro lado, la diputada y coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso de Chihuahua, Isela Torres, aseguró que el subejercicio generado por el Gobierno del Estado durante 2017 pudo haber sido mayor, que los 31.7 millones de pesos.Como El Diario informó en la edición dominical, la Secretaría de Hacienda Estatal fue requerida para concentrar y devolver esa cantidad del presupuesto federal que las diferentes secretarías no ejercieron porque el dinero no se solicitó en tiempo y forma ni se completaron los formatos que etiquetan la asignación de recursos en programas y obras específicas.El reporte que la dependencia estatal entregó a través de la Plataforma de Transparencia muestra que en el rubro de Aportaciones Federales se devolvieron 17 millones 693 mil 404 pesos, por concepto de Subsidios 13 millones 718 mil 432 pesos, así como de Apoyo 317 mil 185 pesos.En lo particular, de las Aportaciones Federales se detallan las devoluciones en 14 partidas, entre las cuales destaca el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal (Faise 2017) por 11 millones 466 mil 271.28 pesos; del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (Fasp 2017) por 3 millones 651 mil 711.71 pesos.El Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior (FAM) fue otra partida que representó la devolución de 2 millones 300 mil 485 pesos.Además, se requirieron 218 mil 569.56 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Conalep 2017 y 30 mil 510 pesos más del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef 2017).Respecto de subsidios regresaron los recursos de 19 programas, como en el Ramo 23 de Fortalecimiento Financiero para Inversión C2 y C3 2017 por 7 millones 840 mil 951.12 pesos.Asimismo, 2 millones 19 mil 412.83 pesos del subejercicio del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, así como 622 mil 977 pesos por subsidio al Cenaltec /Inadet, entre otras partidas.En cuanto al segmento de Apoyo se reportan por ejemplo, 71 mil 845 pesos devueltos del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017 y 188 mil 899 pesos del Fondo Nacional Emprendedor.