Rescatan a bebé encerrada en vehículo

Meoqui- Una bebé de apenas 3 meses de nacida, fue rescatada por policías municipales del interior de un vehículo, mientras su madre y un acompañante ingerían bebidas embriagantes en el bar denominado “El Apolo”; ambos fueron arrestados por omisión de cuidados.Este caso se suma a otros cuatro de abril a lo que va de mayo, por lo que Prevención del Delito ideó una campaña para contrarrestar esta violación a la Ley y crear conciencia en los padres, de las atenciones que deben de tener hacia con sus hijos y las consecuencias de no hacerlo.La Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó que este hecho fue reportado a eso de las 01:30 de la madrugada en el exterior del bar, que se ubica en la esquina de calles Santos Degollado y Aldama.Fue un hombre quien interceptó a los agentes Víctor Manuel Ramírez y Antonio Noriega, al realizar su recorrido de vigilancia por la zona a bordo de la unidad106, para alertarlos que dentro de un vehículo estaba una bebé encerrada y temía por su integridad.Los agentes procedieron a realizar maniobras para sacarla del interior de la camioneta de la marca Ford, línea F-150, color blanco, con placas de circulación DY-76-918 del estado de Chihuahua, una vez en su poder, arrestaron a la madre y su acompañante.La progenitora fue identificada como Merced Guadalupe P. C., de 24 años de edad, con domicilio en el municipio de Rosales, y su acompañante de nombre Jesús C. M., de 25 años de edad, vecino de Julimes.Ambos dejaron horas antes a la bebé, ingresaron al bar para consumir bebidas espirituosas y al haber esta acusación en su contra fueron arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de omisión de cuidados.En tanto la menor fue trasladada para su valoración médica con el doctor Mata y canalizada al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio y posteriormente la Sub procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal.Cabe hacer mención que desde los últimos del mes de abril y hasta lo que va de mayo del presente año, se han registrados cuatro casos de omisión de cuidados; dos de ellos fueron niños deambulando solos en la noche, uno cerca de la carretera y el otro en la zona de restaurantes del vado, luego fue una niña que por accidente metió la mano en una máquina para hacer llaves, mientras nadie la cuidaba.

