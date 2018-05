Gobierno estatal deja ir 31.7 millones de pesos

Chihuahua— El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, devolvió a la Federación 31 millones 729 mil 22 pesos por concepto de partidas no ejercidas de aportaciones, subsidios y apoyos durante el 2017, de acuerdo con datos ofrecidos por la dependencia estatal a la Plataforma Nacional de Transparencia.Al respecto, Arturo Dávila Dozal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Chihuahua (CMIC), dijo que llama la atención que las autoridades “andan llorando porque no tienen recursos” y que ahora “ilógicamente tengan que devolver dinero a la Federación por no invertir el recurso disponible”.Pidió que la Secretaría de Hacienda del Estado brinde un informe detallado a la sociedad de por qué se cayó en subejercicio de los recursos disponibles durante el año pasado.“Al ver los números de Transparencia y conocer que se devolverá dinero a pesar de la difícil situación financiera que tiene el Gobierno del Estado, se impone una explicación de la Secretaría de Hacienda”.Dávila Dozal expuso que se llega a un subejercicio fiscal por diversas causas, pero principalmente porque no se tuvo el recurso suficiente para empatar los programas con la Federación o los municipios, así como una situación de incompetencia de alguna de las dependencias estatales, entre otras causas.De acuerdo con datos proporcionados por Abril Portillo de la Fuente, responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda, los cuales reportó a la Plataforma Nacional de Transparencia el 13 de abril de 2018, le fue requerido por secretarías federales a Hacienda del Estado, un total de 31 millones 729 mil 22.59 pesos por concepto de apoyos, subsidios o aportaciones del ejercicio 2017.El reporte desglosa la cantidad total cuya devolución se solicitó por concepto y monto específico de devolución.Detalla que en el rubro de Aportaciones Federales se requirió la devolución de 17 millones 693 mil 404.60 pesos, de Subsidios 13 millones 718 mil 432.99 pesos, así como de Apoyo 317 mil 185 pesos.En el rubro de Aportaciones federales se consideran devoluciones en 14 partidas, entre las cuales destaca el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal (Faise 2017) por 11 millones 466 mil 271.28 pesos.Asimismo, del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (Fasp 2017) por 3 millones 651 mil 711.71 pesos.Otra partida conjunta de 2 millones 300 mil 485.05 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior (FAM).En forma desglosada se solicitó la devolución de un millón 174 mil 158.11 pesos en FAM Infraestructura Educativa Básica. También 249 mil 430.38 pesos en FAM Media y 876 mil 896.56 pesos en el FAM Infraestructura Educativa Superior.Además, se requirieron 218 mil 569.56 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Conalep 2017 y 30 mil 510.00 pesos más del Fondo e Aportaciones parta el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef 2017).En cuanto a las partidas solicitadas en el rubro de Subsidios, se requirió al Estado recursos de 19 programas.Destaca por su monto de devolución en el Ramo 23 Fortalecimiento Financiera para Inversión C2 y C3 2017 por 7 millones 840 mil 951.12 pesos. Se trata de un programa que se enmarca dentro de otras provisiones económicas con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero para impulsar la inversión en el ejercicio fiscal referido.De igual forma se requirieron al Estado 2 millones 19 mil 412.83 pesos del subejercicio del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Ramo 23 FOTRADIS 2017), así como 622 mil 977 pesos por concepto de subsidio al Cenaltec /Inadet, entre otras partidas.Por lo que hace a las partidas requeridas bajo el concepto de Apoyo, destacan por su monto requerido el de Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017 por 71 mil 845 pesos. También del Fondo Nacional Emprendedor por 188 mil 899 del ejercicio 2016, entre otras partidas reclamadas al Estado por la Federación.En este sentido, el líder de los constructores, Arturo Dávila abundó que aun cuando la devolución hubiera sido de sólo 500 mil pesos, es una cantidad importante considerando que el gobierno estatal llora porque no tiene recursos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.