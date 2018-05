Una situación tensa se vivió anoche cuando las fuerzas estatales y federales “se jalonearon” a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, a Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, acusados de peculado.Al término de una audiencia en un tribunal federal, el juez ordenó a las fuerzas policiales del mismo orden que mantenían en custodia a los acusados que los trasladaran a la Ciudad de México en un Learjet que ya tenían listo, lo cual fue evitado por elementos estatales.“Se va evitar el traslado por que de manera arbitraria pretenden llevarse a los imputados a la Ciudad de México; el director del Cereso tiene la orden del Juez de Control de que deben de permanecer en el estado y entonces ahorita hay una situación complicada entre la federación y el Estado”, expresó Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico de Gobierno del Estado mientras se jaloneaban a los imputados.Señaló que no se podían llevar a los imputados por una orden de un juez. “No vamos a permitir que se los lleven porque tenemos la orden judicial de que deben permanecer en el reclusorio estatal”, expresó Cortés.Después de la situación ríspida, los tres imputados fueron reingresados en el penal estatal, señaló Espinoza Cortés quien agregó que ya estaba lista una aeronave Learjet en el aeropuerto para el traslado de los detenidos al centro del país.Espinoza informó que en la Ciudad de México se fijó una audiencia ayer a las siete de la tarde por el juez Gerardo Moreno, por lo que se trasladó a los imputados al juzgado federal para que estuviera presenten en la videoconferencia de un proceso federal del que está sujetos.“En esos momentos los imputados están custodiados por la Policía Federal, porque son instalaciones federales y cuando se desahoga la audiencia, el juez Moreno les ordena a las fuerzas federales que los agarren y los lleven al traslado a la ciudad de México”, expresó.Dijo que ya había un jet en el aeropuerto esperándolos para llevárselos, sin embargo, ellos tenían que ser regresados a la custodia del Estado, del director del Cereso, ya que ellos estaban por una orden de un juez del Estado que ayer resolvió que deberían de estar sujetos a prisión preventiva por que tienen otras causas penales.“El juez Moreno habla desde la audiencia y le ordena a las fuerzas federales que estaban en ese momento en el tribunal que agarraran a los imputados y los trasladaran, lo cual fue evitado ya que el director del Cereso no puede permitir esa situación ya que estaba la orden del juez local y deberían de ser reintegrados”, expresó.Agregó que el juez federal “de manera arbitraria, abusiva e ilegal no estaba respetando a su homologo el juez local y se los quería llevar a como diera lugar de Chihuahua.“Hubo una cuestión muy ríspida porque las fuerzas federales tenían que entregar a los imputados a las fuerzas estatales y reingresarlos nuevamente al Cereso”, agregó. (Salvador Castro)

