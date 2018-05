Con el homicidio de una candidata a regidora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Ignacio Zaragoza y las denuncias por supuestas amenazas de muerte que recibió una independiente en el municipio de Guachochi, el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres considera que Chihuahua es un ejemplo particular de la violencia política que viven las mujeres.“Chihuahua tiene casos muy emblemáticos de cómo se ha denostado a mujeres porque unos no están acostumbrados a ver a mujeres en puestos de primer nivel”, dijo ayer Francisca Jiménez Barrientos, Integrante del observatorio, quien impartió a candidatas a cargos públicos de esta ciudad un taller sobre violencia política de género, un evento a cargo del Instituto Estatal Electoral (IEE).Jiménez Barrientos hizo alusión a ambos casos y a otros que se han presentado desde el Congreso del Estado en meses pasados.Señaló entre los ejemplos está el caso de la diputada del PRI, Karina Velázquez, a la que en abril del año pasado, su compañero legislador por el PAN, Jorge Soto Prieto, acusó de no contar con el perfil profesional para elegir a un auditor superior del estado.Además el de la diputada panista Liliana Ibarra, que denunció en febrero la difusión de un audio en el que despotrica contra su partido.La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó en abril pasado de que de 2016 a la fecha se han presentado 200 denuncias por violencia política, que han sido desde una agresión verbal hasta violencia física.Los estados con más denuncias son Chiapas, Veracruz y Estado de México, pero en la lista también se encuentra Chihuahua.El caso de la aspirante al Ayuntamiento de Guachochi, Magdalena Rubio, se registró en marzo de este año cuando interpuso una denuncia en contra del alcalde de aquella localidad, Hugo Aguirre, por discriminación y violencia política contra la mujer ante oficialía de partes del Congreso del Estado.Rubio señaló entonces que Aguirre dijo que ella no puede ser aspirante a la Presidencia Municipal por no ser originaria de aquella localidad.La candidata a regidora del PRD asesinada por un grupo armado después de que fuera levantada en su casa en Zaragoza es Liliana García.En el evento de ayer, organizado por el IEE y realizado en las instalaciones de la Asamblea Municipal Electoral se hizo hincapié en el objetivo del proceso electoral, de promover el conocimiento y la difusión de los derechos humanos de las mujeres, los mecanismos de protección para garantizar su derecho a la participación por un cargo de elección popular y prevenir y dar seguimiento a los casos de violencia política por razones de género.Lo más importante es denunciar, se dijo, y se pusieron a disposición los números FEPADETEL (01800 833 72 33) y FEPADENET ( [email protected] ), así como por medio de una denuncia directa, para que las personas puedan denunciar casos de la violencia política de género las 24 horas del día los 365 días del año y ser atendidas por personal debidamente capacitado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.