El expresidente de Coparmex, Carlos Chavira Rodríguez a través de un desplegado que se publica hoy en El Diario cuestiona por qué el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado ayuda al exmandatario prófugo César Duarte Jáquez.En el documento dirigido al Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de la Nación y el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Poder Judicial del estado de Chihuahua, Chavira Rodríguez informa que desde octubre del 2011 enfrentó una persecución política por parte de César Duarte Jáquez que incluye amenazas a su integridad física y la de su familia, intentos de extorsión, destrucción de su patrimonio y campañas sucias de desacreditación.Informó que llevan casi siete años y 10 procesos legales sin interrupción.“En todos he comprobado mi inocencia y he obtenido resoluciones jurídicas absolutorias, que inmediatamente después enfrentan argucias legales anticonstitucionales, como le ocurrió a muchos chihuahuenses que se opusieron a ese terrible gobierno”, señaló.Expresó que el común denominador de esta manipulación de la justicia y de los derechos humanos son dos aliados del hoy prófugo Duarte Jáquez, quienes de manera increíble hoy forman parte del gabinete del gobernador, “ y que se ostentan como los verdaderos impulsores de los últimos tres fiscales generales del estado, y que al parecer vieron afectados sus intereses a partir de mi gestión como presidente de Coparmex en Ciudad Juárez, entre 2008 y 2012, trabajo que me llevó a ser candidato a la presidencia nacional de mismo organismo”, señaló.Chavira Rodriguez realizó una reseña de su labor al frente de Coparmex Juárez que fueron fundamentales para recuperar la paz y la tranquilidad de la que era considera la ciudad más violenta del mundo.Señaló que las acusaciones públicas de Duarte Jáquez en su contra iniciaron desde el 20111 y cada una de ellas resultó falsa e incluso denunció que el ex gobernador le pidió la entrega de 25 millones de pesos en efectivo a cambio de suspender la persecución política en su contra, lo cual rechazó.El exdirigente de Coparmex dio un informe detallado de las resoluciones judiciales absolutorias que obtuvo a su favor en los diferentes tribunales. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado presentó una apelación fuera del término legal al falló a su favor que sobresee y cierra la causa penal y cancela la segunda orden de aprehensión girada el 9 de enero de 2014.“ A pesar de la determinación apelada, por sus propios legales fundamentos, daba oportunidad al nuevo gobierno de frustrar uno de los muchos abusos del ex gobernador Duarte Jáquez y hacer efectiva su anunciada campaña de combate a la corrupción y a las arbitrariedades, las fuerzas internas que rodean a Javier Corral se volcaron para que este atropello subsista”, señaló.Informó que actualmente este caso se ventila ante un Juez de Distrito, al que seguramente el gobierno presionará para que niegue el amparo contra los abusos que continúan operando una administración que prometió justicia a los ciudadanos de Chihuahua.“Al permitir que los mismos responsables de operar la persecución contra opositores de la corrupción de César Duarte, sigan atropellando la justicia en el gobierno de Javier Corral Jurado, el actual gobernador no solo lo ayuda, sino que mantienen la misma estructura de abusos e impunidad que construyó su antecesor” señaló.Agregó que lo único que demanda en este caso, y en miles en los que existe deficiencias o abiertas violaciones promovidas por César Duarte Jáquez durante su administración, es que prevalezca la ley y se suspenda la persecución de quienes combatieron la corrupción e impunidad de aquellos que se consideran dueños del estado de Chihuahua.

