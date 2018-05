Con el argumento de que se trata de un acto ya realizado, con imposible reparación, el Instituto Nacional Electoral consideró improcedente la medida cautelar solicitada por el PRI por la asamblea realizada el pasado 15 de abril por el gobernador Javier Corral.“En sesión extraordinaria urgente, por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Benito Nacif, la Comisión determinó que el evento denunciado ocurrió el 15 de abril pasado, por lo que se trata de hechos ya acontecidos o actos consumados, los que resultan de imposible reparación”, resolvió el INE sobre la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias.Asimismo, el órgano electoral consideró que no podía pronunciarse sobre si el gobernador Javier Corral ha usado los datos personales de la burocracia para promocionar la asamblea, al no tener elementos de prueba.“Respecto a la solicitud para que el mandatario se abstenga de un supuesto uso de los datos personales de los trabajadores del Gobierno estatal, se precisó que no se cuenta con elementos para determinar que dicha autoridad hubiera utilizado de forma indebida esa información bajo su resguardo.“Dicha consideración deberá ser motivo de un pronunciamiento de fondo por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, por tanto, que exista un riesgo inminente de que dicha conducta se repita en un futuro”, precisó el instituto.

