A más de un año que la Fiscalía General del Estado lanzó la convocatoria para reunir a al menos 600 aspirantes para las policías municipal y estatal –incluso relajó los requisitos y mejoró sueldos-, no se logra el objetivo.“Nadie quiere ser policía en la Sierra, el riesgo es muy alto”, dijo un funcionario de la misma dependencia estatal, bajo el anonimato.Sin precisar números, el subsecretario de Gobierno, Luis Mario Dena Torres, señaló ayer que en este lapso se logró reclutar y graduar nuevos agentes, pero indicó que el número no se nota porque fueron asignados a las diversas ciudades del estado.“Lo que pasa es que hemos agregado a todo el estado, se reasignan y no es notorio, desde el año pasado enviamos más apoyo a la Sierra”, dijo.Sin embargo, municipios como Ignacio Zaragoza que contaba con 15 policías municipales cuando inició el Plan de Intervención que lanzó el Estado para depurar las corporaciones locales y reorganizarlas, en la actualidad no cuenta con un solo agente propio y depende de la seguridad que el Estado y la Federación le brinden.En ese entonces los seis municipios intervenidos -Nuevo Casas Grandes, Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Temósachi y Cuauhtémoc-, contaban en conjunto con alrededor de 200 agentes municipales.Dena Torres, indicó que el reclutamiento sigue en proceso con la finalidad de reforzar corporaciones locales y estatales.“Estamos en procesos de contratación, son procesos y va a tardar tiempo porque se requiere cierta preparación y en algunos casos licenciaturas”, dijo.Señaló que al principio de los operativos de intervención hubo agentes que renunciaron por temor y ahora también se está buscando que se reincorporen nuevamente al servicio.

