Para el IEE no pasa nada en Ignacio Zaragoza

Ataques no son directos al proceso electoral o a las autoridades, afirma consejero presidenteItzel Ramírez / El DiarioEn Ignacio Zaragoza asesinaron a una candidata, hay otro aspirante desaparecido después del incendio de su vivienda y un partido -Morena- que declinó postular a alguien “por miedo”, pero para el Instituto Estatal Electoral los incidentes más graves en el estado han sido “solo mordidas de perros a los capacitadores”.Arturo Meraz, consejero presidente del IEE, dijo en entrevista que aunque el organismo reconoce la inseguridad pública en ciertas zonas de la entidad, no hay por el momento ningún registro de ataques o dificultades para quienes organizan las elecciones del próximo 1 de julio.En número, afirmó, el registro de los capacitadores del Instituto Nacional Electoral (entidad responsable de desarrollar esa tarea) no ha indicado de eventos que supongan un riesgo para el desarrollo del proceso electoral.“De lo que yo he sabido… la mayor situación de peligro que han vivido los caes (capacitadores electorales) son mordidas de perro cuando andan en la calle pero realmente son menores las situaciones delicadas”, afirmó Meraz en entrevista telefónica.El consejero presidente del IEE indicó que en algunas Asambleas Municipales Electorales se ha dado aviso de la necesidad de cerrar las oficinas antes de tiempo como medida de prevención, pero no por algún ataque directo.“De nuestras 67 asambleas por supuesto que han solicitado la autorización para retirarse antes del cierre de actividades porque empieza a circular información de que puede haber una circunstancia de seguridad… ese tipo de situaciones sí han acontecido, sin embargo no son la generalidad en el estado, no son la cotidianeidad del día a día, son cuestiones aisladas”, agregó.Situaciones de violencia como la del pasado domingo, cuando en el Municipio de Ignacio Zaragoza fue asesinada una candidata del PRD a regidora y hubo quema de viviendas de otros dos perredistas -uno de ellos aspirante a alcalde-, aunque son lamentables, no han significado un ataque directo al proceso electoral o a las autoridades, mencionó Meraz.Por ello, de momento, el IEE descarta que vaya a suspender la elección en ese Municipio -en el que Morena, PVEM, NA y PT declinaron postular fórmulas-.“Sí estamos conscientes de que los índices de violencia que privan en la entidad nos van a afectar necesariamente en el sentido de que a un funcionario de nosotros le pueda suceder cualquier cosa… lo que no tenemos nosotros como registro es que esta violencia pretenda incidir necesariamente en el proceso electoral”, mencionó.Previo a los ataques del domingo, la Comisión de Seguridad del IEE sostuvo una primera reunión con el Ejército, las policías federal, estatal y municipales, Tránsito, Protección Civil, Secretaría General de Gobierno y la Delegación de Gobernación en Chihuahua para estudiar las condiciones de seguridad y solicitar información sobre las zonas en las que se deben tomar medidas adicionales para resguardar a los funcionarios electorales.La opinión contrasta con la del representante de Morena ante la Junta Local de Instituto Nacional Electoral, Fernando Ávila, quien considera que las autoridades electorales han fallado en reconocer la situación de inseguridad.“Veo como chiste esto de la mordida del perro. No demerito la actuación del instituto, pero hay zonas donde no hay estado de derecho”, dijo Ávila.Si bien las autoridades electorales (tanto la nacional como la local) no son responsables de la seguridad pública, reconoció, sí son responsables de que los ciudadanos puedan votar y ser votados en las mejores condiciones posibles.“Les advertí desde noviembre que había que cuidar mucho el proceso porque el gobernador estaba distraído. Yo discrepo de la percepción de la autoridad de que no hay problemas en Chihuahua, sobre todo con esos candidatos como víctimas, lo que enrarece el ambiente”, manifestó Ávila.