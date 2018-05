Viajeros cancelan reservaciones en el Chepe

Chihuahua— Agencias de viaje de México y del extranjero empezaron a cancelar reservaciones de viajes a la Sierra Tarahumara concretadas desde hace un año, y externaron su molestia por la suspensión de corridas diarias en el “Chepe” de Chihuahua a Los Mochis.Carlos Sáenz Sáenz, presidente de la Asociación de Tour Operadores de Chihuahua, señaló que otra inconformidad es que los horarios de las corridas del servicio “Chepe Exprés”, inician por la tarde y los viajeros prácticamente recorrerán de noche la Sierra, por lo que no apreciarán los paisajes de la región.Lamentó la postura asumida por la Secretaría de Innovación y Desarrollo del Gobierno del Estado ante Ferromex.Carlos Sáenz dijo que es necesario que se escuche la voz del sector privado en la materia, ya que se tiene un producto turístico muy bueno en la Tarahumara y se puede aprovechar si se ofrece de otra manera.El presidente de la Asociación de Tour Operadores apuntó que lo que el gremio busca es que Ferromex cumpla con los compromisos que se tenían con turistas de aquí a fin de año en el llamado “Chepe Regional”.Por lo que hace al “Chepe Exprés” que operará únicamente entre Creel y Los Mochis, Sáenz Sáenz expuso que no hay ningún problema, pero no funcionaría con los horarios propuestos.Con el horario establecido por Ferromex, saliendo de Los Mochis a las 4 de la tarde para llegar nueve horas después a Creel, esto es a la 1 de la mañana, “no tiene sentido”. Ya que precisamente el tramo de Los Mochis a El Divisadero es una de las partes más bonitas del recorrido, lo cual no verían por viajar de noche, además de que se pagaría mucho por ello.Advirtió que con esos horarios, se corre el riesgo de que los usuarios califiquen de fraude el servicio, ya que viajarían nueve horas y la mayor parte del tiempo no verán prácticamente nada.“El riesgo es que en su enojo lo difundan en redes sociales e Internet y se haga aún más difícil atraer viajeros a la plaza y prefieran ir a otras regiones de México”.Sáenz indicó que ya es difícil captar grupos de turistas a la Sierra por la inseguridad, y ahora con las tarifas tan altas del nuevo servicio de pasajeros en el tren de lujo y los horarios propuestos, se advierte más complicado amarrar reservaciones.

